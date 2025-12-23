La Federación de Beisbol de Cuba arremete contra los directivos de la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- El cambio de sede en la Serie del Caribe 2026 no solo molestó a Venezuela, quien era el antiguo anfitrión, ya que Cuba también mostró su inconformidad. A horas de que se hiciera oficial que Guadalajara estará realizando el torneo, la Federación de Cuba se manifestó en redes sociales.

El país caribeño expresó su molestia con respecto al cambio, mostrando su descontento y argumentando que merecen "más respeto". "El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte", escribió la Federación en su cuenta de X.

Pero no solo la decisión fue la que generó disgusto en la 'isla', ya que manifestaron que no han recibido una carta que les anuncie el cambio de sede, tal y como sucedió cuando se eligió a Venezuela como lugar original para los próximos juegos de la zona.

"La invitación se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, y fue avalada por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo. Esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Beisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo", informó en redes.

Cabe destacar que el motivo por el cual Venezuela dejó de ser sede fue por la tensión militar que existe actualmente entre el gobierno de los Estados Unidos y de dicho país. Ante justamente esa situación, participantes como México, Puerto Rico y República Dominicana se bajaron del barco y anunciaron que no asistirían a Caracas.

Hasta el momento, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, México 1 y México 2 son los equipos confirmados para disputar la Serie del Caribe 2026 en el Estadio Panamericano de Guadalajara. Por otra parte, en el anuncio de cambio de anfitrión, los directivos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) afirmaron que no le cierran las puertas a la Liga Venezolana.

A su vez, según el periodista Wilmer Castellano, Venezuela no quiere quedarse sin realizar el torneo caribeño, por lo que tendría planeado realizar una invitación a Curazao, Nicaragua y Cuba para jugar en Caracas un torneo en la misma fecha, pero hasta el momento no se ha oficializado ese plan.

