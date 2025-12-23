León FC suma poder sudamericano; 'La Fiera' obtiene a defensa cedido de Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- El León FC sigue sumando jugadores de renombre para regresar a ser un equipo competitivo e ingresar de nueva cuenta a la Liguilla de la Liga MX. El equipo del Bajío habría firmado un acuerdo con Sebastián Vegas, defensivo que pertenece a Rayados de Monterrey, pero que llegará a 'La Fiera' en préstamo por un año, aunque con opción de compra definitiva.

Vegas llegó a la institución regiomontana en 2020, valuado en un precio que superaba los seis millones de euros, aunque con el pasar de los años su calidad ha caído, por lo cual terminó siendo cedido a un equipo sudamericano. Con la camiseta de Rayados, Sebastián disputó 158 compromisos en diferentes competencias; el defensivo pudo marcar cinco goles, además de cinco asistencias en más de 11 mil 500 minutos.

uD83DuDEA8uD83EuDD81 CONFIRMADO. Sebastián Vegas será nuevo jugador del Club León



->Colo Colo no pudo ejecutar opción de compra

->Monterrey lo presta por 1 año y con opción de compra

->El jugador ya viaja para reportar a pretemporada



DETALLES.https://t.co/4ceNBtacWa — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 23, 2025

El chileno estuvo todo el año jugando la liga de su país, ya que a inicios del 2025 fue prestado al Colo Colo, quienes no hicieron válida la opción de compra y terminó regresando al Monterrey. Con el equipo sudamericano, Vegas estuvo por 35 juegos, en los cuales pudo marcar en tres ocasiones con 2 mil 673 minutos.

De acuerdo con lo publicado por César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el defensivo ya firmó el acuerdo con el León, garantizando su estadía en el Bajío para los siguientes dos certámenes del balompié mexicano. De nueva cuenta, el Monterrey agregó la opción de compra definitiva, por lo que, en caso de cumplir las expectativas de 'La Fiera', se podría convertir en su equipo definitivo para los próximos años.

El sudamericano cuenta con contrato vigente con Rayados hasta junio del 2028 y con experiencia en varios equipos de la Liga MX como el Atlético Morelia y el Mazatlán; podría ser una pieza de relevancia para cualquier equipo en el balompié azteca. El nombre de Sebastián Vegas se sumará al de Juan Pablo Domínguez, el cual llegó a 'La Fiera' en préstamo, procedente de los Diablos del Toluca.

#Deportes | Reciente bicampeón de la Liga MX con Diablos del Toluca pudiera cambiar de equipo para el Clausura 2025

Así mismo, el León FC dio un golpe en la mesa y firmó a Didier Cambindo, delantero colombiano que era pretendido por varios equipos de la Liga MX, aunque fue el del Bajío el que llegó a un acuerdo con el ariete.

#Deportes | Pumas se 'duerme' y el León les roba fichaje bomba; Didier Cambindo jugará para 'La Fiera'

Fuente: Tribuna del Yaqui