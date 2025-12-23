Luto en el futbol; defensivo alemán fallece en trágico accidente mientras vacacionaba con su familia

Ciudad de México.- El futbol alemán se encuentra de luto, luego de que se anunciara el lamentable fallecimiento de Sebastian Hertner, quien jugaba como defensa central, pasando la mayor parte de su carrera en la segunda división del futbol teutón. El elemento de 36 años sufrió un trágico accidente mientras vacacionaba acompañado de su familia y en el cual su esposa resultó gravemente herida.

Hertner hizo una amplia carrera en las categorías inferiores de Alemania, en las cuales llegó a defender los colores de los clubes más prestigiados, entre los que destacan el Erzgebirge Aue, el Darmstadt y el 1860 Múnich. En la temporada 2025-2026 de la Oberliga (quinta división), jugó para el ETSV Hamburg, a quienes pertenecía desde hace varios años; el defensivo tuvo participación en 10 encuentros, acumulando más de 800 minutos con una asistencia.

uD83DuDC94 Esquiaba con su familia... Y un accidente le costó la vida



uD83DuDE2D Tragedia con el portero alemán uD835uDC12uD835uDC1EuD835uDC1BuD835uDC1AuD835uDC2CuD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC1AuD835uDC27 uD835uDC07uD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC2DuD835uDC27uD835uDC1EuD835uDC2B, quien jugó para el 1860 Munich y el ETSV Hamburgo, donde era capitánhttps://t.co/dlf2L2rKSy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 23, 2025

De acuerdo con lo informado por los medios internacionales, Hertner se encontraba de vacaciones en Montenegro, un país que se ubica en el sureste de Europa y se caracteriza por su geografía rocosa, además de las fuertes nevadas en los meses de diciembre. Es por este último factor que el ahora finado y su familia habían elegido el centro de esquí de Savn Kuk para pasar los últimos días del 2025.

Sebastián y su esposa se encontraban a bordo de una telesilla en las largas tirolesas, cuando uno de los cables guía se rompió, causando el desplome de la canasta. El jugador y su cónyuge se desplomaron en caída libre desde una altura que sobrepasaba los 70 metros, causando el deceso inmediato de Hertner.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d — VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025

Su esposa presenció el accidente y, aunque pudo sobrevivir, pasó varios minutos en la intemperie y sin comunicación, además de haberse fracturado la pierna y resultar con otras lesiones que, si bien son graves, no ponen en riesgo su vida. Las autoridades locales clausuraron el centro recreativo para comenzar con las investigaciones y realizar el deslinde de responsabilidades.

Fue su equipo el que confirmó su deceso, publicando un emotivo mensaje a través de las redes sociales en honor al futbolista formado en el Stuttgart. "Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos".

