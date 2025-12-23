Neymar fue intervenido por su lesión articular y espera disputar el Mundial 2026 con Brasil

Ciudad de México.- Luego de lidiar con problemas en la rodilla izquierda, Neymar Junior fue intervenido con éxito durante la tarde del lunes, 23 de diciembre, informó su equipo, el Club Santos de Brasil. El delantero comenzará con su proceso de recuperación lo antes posible para intentar ponerse en forma y ser considerado por Carlo Ancelotti para participar en la Copa del Mundo con la Selección de Brasil.

Neymar tuvo un 2025 complicado, el cual se agravó en los últimos meses; el astro sudamericano se vio envuelto en varias polémicas y se perdió un par de jornadas del Brasileirao con su equipo peleando para permanecer en la primera división. El exdelantero del Barcelona decidió aplazar la operación que tenía programada y luego de infiltrarse, regresó a las canchas para salvar al Santos de los puestos de descenso.

De acuerdo con lo revelado por el 'Peixe', la intervención fue realizada por Rodrigo Lasmar, médico encargado de la Selección Brasileña y que es ampliamente conocido por su habilidad en este tipo de intervenciones. La artroscopia fue realizada con la mayor cautela y fue mínimamente invasiva, para tratar de aligerar aún más su pronta recuperación.

El delantero carioca ha expresado en reiteradas ocasiones que le gustaría estar considerado por Ancelotti para asistir a la justa mundialista que se disputará en el 2026. Ante las insistentes declaraciones, el estratega italiano comentó que dependerá del momento físico y futbolístico que presente Neymar en los meses previos de la Copa del Mundo 2026.

Neymar ha presentado varias dificultades con su estado físico desde que tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior en octubre del 2023 durante el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026. Desde ahí, ya no ha vuelto a estar considerado en las convocatorias de la 'Scratch du Oro'.

Luego de un efímero paso por Arabia Saudita, Neymar regresó al equipo con el que tuvo sus primeros pasos en el futbol profesional, aunque las cosas no terminaron saliendo como se creía. De las 38 jornadas de la Serie A de Brasil, Ney solo participó en 19, marcando ocho goles, aunque su actuación en el cierre de temporada fue clave para la permanencia, por lo que se espera que en los próximos días se anuncie la renovación del contrato que expira el 31 de diciembre del 2025.

