Polo impulsa a los Algodoneros y Guasave iguala la serie ante los Yaquis de Obregón

Guasave, Sinaloa.- El colombiano Tito Polo bateó de 2-2, con par de carreras remolcadas y tres anotadas y los Algodoneros de Guasave derrotaron por 5-2 a los Yaquis de Obregón en el primero de una doble cartelera, para emparejar a un triunfo por bando la serie que se realiza en el Kuroda Park.

Los Yaquis tomaron la delantera en el primer capítulo, donde Allen Córdoba recibió base por bolas, se robó la segunda y luego la tercera colchoneta, para anotar enseguida con doblete de Sebastián Elizalde, quien sacó imparable detrás de la tercera base con la punta del bate. Roberto Valenzuela siguió con sencillo y en rodado para doble matanza de Víctor Mendoza, el 'Tano' Elizalde se descolgó a la registradora con el 2-0.

Madruga la TribuuD83DuDCAAuD83CuDFFC



Con doblete del 'Tano' Elizalde, los visitantes timbran la primera carrera del juegouD83DuDDE3?#LigaARCO? pic.twitter.com/jydGvlhVRE — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 24, 2025

Pero los Algodoneros respondieron de inmediato y en el fondo del mismo capítulo, emparejaron las acciones. Leo Heras abrió con hit y anotó enseguida con triple de Tito Polo al prado derecho; Drew Avans puso el 2-2 con elevado de sacrificio al jardín central.

La Tribu desperdició la oportunidad de retomar la ventaja en la tercera entrada, cuando Juan Carlos Gamboa fue ponchado con la casa llena; pero los albiazules si aprovecharon y en el cierre de esa tanda se fueron al frente con la misma fórmula. Heras abrió con pasaporte gratis y Polo lo envió a la registradora con su segundo triple del encuentro; mientras que Esteban Quiroz produjo la cuarta carrera con elevado de sacrificio al bosque izquierdo.

Piña también contribuyó al marcador

Fue en el quinto rollo donde Guasave sumó su quinta carrera; Polo recibió pasaporte gratis, avanzó a segunda con error del primera base ‘Tito’ Valenzuela en revire del lanzador Orlando Lara, luego llegó a tercera con sacrificio de Avans y anotó con elevado de sacrificio al prado derecho del 'Pony' Quiroz.

Lara no estuvo efectivo en sus lanzamientos y cargó con el revés

Carlos Vázquez (2-1), segundo lanzador utilizado por el manager Óscar Robles, se acreditó la victoria en 1.2 innings con un ponche. Manuel Castro se apuntó el salvamento (2). Orlando Lara (4-3) no estuvo dominante como en sus anteriores salidas y fue el derrotado, después de permitir seis imparables y cinco anotaciones en cuatro entradas y un tercio; con tres ponches y cuatro bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui