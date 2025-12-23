Pumas UNAM tiene a su cuarto refuerzo para el Clausura 2026; Santos Laguna pierde a una de sus figuras

Ciudad de México.- Luego de haber quedado eliminado en el repechaje del Apertura 2025, los Pumas UNAM siguen sumando a elementos nacionales para volver a competir en la Liguilla del próximo torneo de la Liga MX. De acuerdo con la información revelada por fuentes cercanas, el conjunto universitario habría fichado a Jordan Carrillo, juvenil mexicano que se estableció como un estelar con Santos Laguna.

La primera novedad para los capitalinos fue la incorporación de César Garza, mediocampista juvenil que llegó en calidad de préstamo por un año, al igual que Tony Leone, defensa central estadounidense, ambos jugadores de Rayados de Monterrey. También se oficializó la compra de Juninho Viera, quien cuenta con experiencia en el futbol asiático y, recientemente, ganó la Copa Libertadores con el Flamengo.

#Deportes | Pumas refuerza la delantera; campeón de la Copa Libertadores con Flamengo disputará el Clausura 2025 ?https://t.co/nW71klyKoK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

La información inicial provino de Rodrigo Celorio, periodista de TUDN, el cual afirmó que la directiva encabezada por Antonio Sancho ya cerró el acuerdo con el extremo de 24 años. Así mismo, se anunció que Carrillo se incorporará a la brevedad a la pretemporada dirigida por Efraín Juárez de cara al debut del combinado en el Clausura 2026.

Jordan Carrillo es canterano del Santos Laguna y ya cuenta con experiencia en el 'Viejo Continente', pues jugó por año y medio en el Real Sporting de Gijón en la Segunda División de España. Con el conjunto ibérico, llegó a disputar 26 compromisos, en los cuales solo pudo marcar en una ocasión, con poco menos de mil minutos en cancha.

uD83DuDEA8#Pumas tiene a su CUARTO REFUERZO para el CL26.@FabrizioDC_ con la info de primera mano. pic.twitter.com/1G1zUDBNe0 — FOX (@somos_FOX) December 22, 2025

Su debut en la Liga MX lo tuvo en la jornada 1 del Apertura 2020 contra el Cruz Azul y desde ahí, tiene 99 partidos con el Santos Laguna, con cuatro anotaciones y tres asistencias, además de recibir seis cartones preventivos y una tarjeta roja en 4 mil 489 minutos disputados. Además de la Liga MX y la Segunda División de España, tiene experiencia en la Copa del Rey, la Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf.

El conjunto universitario ha sido el más activo en el mercado de transferencias invernal y se prevé que aún puedan incorporar a un delantero paraguayo que actualmente juega en la Primera División de Argentina. Los Pumas recibirán a los Gallos Blancos del Querétaro en la jornada 1 del Clausura 2026, el próximo domingo, 11 de enero.

#Deportes | Pumas 'desecha' a Didier Cambindo y pone la mira en un delantero de la Primera División de Argentina ?uD83CuDDE6uD83CuDDF7https://t.co/ffMsMJNErA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui