Ravens, Broncos, 49ers y Seahawks lideran selecciones para el Pro Bowl

Nueva York, Estados Unidos.- Este martes 23 de diciembre de 2025 se anunciaron los jugadores seleccionados para los Pro Bowl Games 2026, destacando la presencia de seis jugadores de los Baltimore Ravens, Denver Broncos, San Francisco 49ers y Seattle Seahawks.

Por su parte, los Philadelphia Eagles, campeones defensores del Super Bowl, junto con los Dallas Cowboys, Detroit Lions y Los Angeles Chargers, enviarán a cinco jugadores, cada uno. El MVP vigente de la NFL, Josh Allen, Drake Maye y Justin Herbert son los quarterbacks de la AFC. Sam Darnold, Dak Prescott y Matthew Stafford son los quarterbacks de la NFC.

En el que podría ser su último juego, Travis Kelce, de Kansas City, fue seleccionado para su undécimo Pro Bowl, empatado con Jason Witten como el segundo mejor entre los tight ends, solo por detrás del miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Tony González (14).

También se eligieron por primera vez a diecinueve jugadores, entre ellos los cornerbacks de los Eagles Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, el corredor de los Dolphins De'Von Achane y el receptor de los Cowboys George Pickens. El tackle de los Chargers, Joe Alt, fue seleccionado a pesar de que solo jugó seis partidos antes de sufrir una lesión de tobillo que le puso fin a su temporada.

Los Jacksonville Jaguars, líderes de la AFC Sur (11-4), solo tuvieron un jugador seleccionado: el centro largo Ross Matiscik; mientras que los Jets, Saints y Vikings fueron los únicos equipos sin un solo representante.

Kyle Juszczyk, de San Francisco, se dirige a su décimo Pro Bowl, la mayor cantidad jamás lograda por un fullback. El tackle izquierdo de los Niners, Trent Williams, es el cuarto liniero ofensivo seleccionado para 12 Pro Bowls desde 1970, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional Bruce Matthews (14), Randall McDaniel (12) y Will Shields (12).

El guardia de los Colts, Quenton Nelson, es el segundo liniero ofensivo seleccionado para el Pro Bowl en cada una de sus ocho primeras temporadas desde 1970, uniéndose al miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Joe Thomas (10); mientras que Ja'Marr Chase, de Cincinnati, es el tercer receptor abierto seleccionado para el Pro Bowl en cada una de sus primeras cinco temporadas desde 1970, uniéndose a Tyreek Hill (8) y A.J. Green (7).

La selección de jugadores se determinó por los votos consensuados de aficionados, jugadores y entrenadores, contando el voto de cada grupo como un tercio del total total. Este es el cuarto año de los Pro Bowl desde que la NFL eliminó su partido de estrellas de contacto completo y lo sustituyó por competiciones de habilidades de una semana y un partido de fútbol americano bandera.

Fuente: Tribuna del Yaqui