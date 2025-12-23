Tiene experiencia europea: Santos Laguna acuerda con ecuatoriano para fortalecer su plantel

Torreón, Coahuila.- Todo parece indicar que Santos Laguna tiene amarrado a su segundo refuerzo de cara al Clausura 2026, luego de algunos torneos en los que el equipo ha estado lejos de sus mejores años. De acuerdo con un reporte de Daniel Velasco, corresponsal de TUDN, la directiva de Los Guerreros mantienen negociaciones con el ecuatoriano Carlos Gruezo, quien está próximo a terminar su vínculo contractual con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en cuanto al futbol de estufa se refiere, confirmó que existe un principio de acuerdo entre el conjunto lagunero y el mediocampista sudamericano, quien cuenta con experiencia europea tras su paso por el Stuttgart y el F. C. Augsburgo de Alemania. Asimismo, el comunicador argentino detalló que Gruezo arribaría en calidad de agente libre desde la Liga de Quito.

Trascendió también que el futbolista de 30 años de edad tiene otra oferta de un equipo de la Major League Soccer (MLS), además de contar con la opción de una renovación con el club ecuatoriano. Sin embargo, el jugador le estaría dando prioridad a la oferta de Santos Laguna, por lo que la negociación se encontraría en la última fase y existen altas probabilidades de verlo en la Liga MX para el próximo torneo, bajo las órdenes del español Francisco Rodríguez.

uD83DuDEA8Principio de acuerdo entre Santos Laguna y Carlos Gruezo.

*??El futbolista arriba en condición de libre desde Liga de Quito. #TratoHecho pic.twitter.com/ddWdjHlLRk — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 23, 2025

El contrato de Gruezo con LDU de Quito vence el 31 de diciembre de 2025, por lo que quedaría libre para incorporarse a cualquier equipo, a pesar del interés de su actual equipo por retenerlo. En caso de conseguir su fichaje, el cuadro albiverde se haría con un es un elemento habitual en la Selección Nacional de Ecuador, con experiencia previa competiciones de la talla de la Copa del Mundo (Qatar 2022) y la Copa América

Fuentes especializadas describen que su estilo de juego se caracteriza por ser un mediocentro de contención clásico, destacando por su capacidad para recuperar balones, una visión clara de juego y una disciplina táctica que promete otorgar el equilibrio a la escuadra de Torreón. Este posible fichaje se suma a la salida del atacante mexicano, Jordan Carrillo, quien llegará a Pumas con una cesión de un año y con opción de compra.

uD83DuDEA8Jordan Carrillo es nuevo refuerzo de Pumas: llega cedido por un año y con opción de compra desde Santos Laguna. ??https://t.co/u6ew0sx305 pic.twitter.com/ld6i7FbjFl — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui