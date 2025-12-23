Tomateros de Culiacán retoman el liderato en solitario del Standing de la LAMP 2025-2026

Ciudad de México.- Luego de haber compartido un par de jornadas el liderato con Naranjeros de Hermosillo, los Tomateros de Culiacán pusieron un juego de por medio, estableciéndose como el primer lugar en el standing. La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico está por acabar y con tan solo ocho juegos pendientes, las posiciones en la tabla pudieran moverse de un día para otro.

Tomateros de Culiacán es líder en solitario, luego de haber cedido terreno en las dos series anteriores; el equipo sinaloense tiene marca de 17 victorias y ocho descalabros, con lo que se apoderan de la primera posición. El conjunto guinda tiene tres victorias de manera consecutiva, hito con el que lograron poner un juego de ventaja en el apretado standing.

La segunda posición se la comparten Naranjeros de Hermosillo con los Jaguares de Nayarit, ya que ambos cuentan con 16 victorias y nueve derrotas. Como ya tuvieron su enfrentamiento de la segunda vuelta, el primer criterio para tomar en cuenta es el dominio, con el cual, la novena sonorense queda mejor posicionada.

La cuarta posición se la llevan los Charros de Jalisco, siendo el último club que tiene promedio de victorias superior a .500; el equipo jalisciense ha ganado 15 compromisos, por 10 derrotas, y tiene una ventaja de tres juegos al siguiente peldaño de la tabla. El quinto lugar se lo queda Cañeros de Los Mochis, con 12 laureles y 13 derrotas, misma foja que tienen los siguientes dos conjuntos.

Yaquis de Obregón se queda en el sexto lugar y Águilas de Mexicali en el séptimo, ambos aún con marca de 12-13; aquí también se toma en cuenta el dominio, ya que Cañeros domina a Yaquis y Águilas y, a su vez, Obregón tiene dominio sobre los emplumados. Algodoneros llega en el octavo peldaño con 10 victorias por 15 derrotas.

Venados de Mazatlán no sorprende y sigue en la novena posición, con nueve juegos de diferencia con respecto a la cabeza de la tabla; los porteños tienen marca de ocho triunfos y 17 reveses. El Tucson Baseball Team sigue sin encontrar el rumbo y cada vez le queda menor margen de respuesta, ya que solo han conseguido siete victorias por 18 descalabros.

¡Martes de= dobles juegos!uD83EuDD19uD83CuDFFC



Que no se te pasen los horarios de los juegos de hoyuD83DuDE0E



??Recuerda que puedes disfrutar de cada duelo a través de uD83DuDCFAMEGA | uD83DuDCF2YouTube | uD83DuDCFA https://t.co/3C8LPivWlz#LigaARCO? pic.twitter.com/ZfbXtZ7qZD — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui