Touki Toussaint luce intratable en la lomita y comanda la victoria de Naranjeros ante Cañeros

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo dieron un golpe de autoridad este martes 23 de diciembre al llevarse el primer juego de la doble cartelera que tendrán ante Cañeros de Los Mochis en el Fernando Valenzuela. Una gran actuación de Touki Toussaint comandó el resultado de los locales 1-0.

Con este triunfo, los de Juan Gabriel Castro lograron quedarse con la penúltima serie que jugarán en casa en la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Será este mismo martes cuando a las 14:30 (tiempo local) busquen sacar la escoba y barrer a los de Sinaloa.

Victoria naranjauD83CuDF4A



Sólida actuación de Touki Toussaint y los @ClubNaranjeros aseguran serie ante los @verdesxsiempre uD83DuDCAAuD83CuDFFC



PG Touki Toussaint

PP Luis Miranda

SV Sean Reid-Foley



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/huMXLaSWzD — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 23, 2025

Acciones

Naranjeros de Hermosillo rompió el cero e hizo la única rayita de la tarde en la conclusión del segundo capítulo; ante los servicios de Luis Fernando Miranda, César Salazar conectó doblete al prado derecho, se estafó la antesala y anotó gracias a balk del estelar abridor de los visitantes.

Mientras que Touki Toussaint tuvo una destacada labor en el diamante silenciando a la ofensiva verde, el estadounidense lanzó seis entradas en blanco, le conectaron cinco hits, otorgó tres bases y ponchó a nueve rivales, manteniendo un gran duelo de pitcheo con Luis Miranda, quien también tiró seis innings donde permitió una carrera y seis hits, pero que tuvo que cargar con el descalabro.

Buscando los tres últimos outs del juego, ingresó al relevo por los de la H, Sean Reid-Foley, quien inició enfrentándose a Juan Uriarte, quien fue ponchado para el primer out; Nick Williams fue dominado para el segundo tercio con elevado al prado izquierdo y con ponche al emergente Diego Soto terminó el encuentro.

Cabe destacar que a la ofensiva, únicamente cuatro peloteros de Naranjeros pudieron conectar imparables: Harold Ramírez, César Salazar y Todd Lott conectar un sencillo, mientras que Jason Atondo tuvo una noche de dos imparables. A su vez, por Cañeros, fueron cinco los que pegaron hit.

Para el tercero y definitivo de la serie que se desarrollará este mismo martes, Jorge Rodríguez saltará a la lomita de los disparos por los de Hermosillo en busca de la barrida, mientras que Yurisbel Gracial hará lo propio por los Cañeros de Los Mochis.

Se adelanta la HuD83CuDF4A



Por la vía del balk anota César Salazar la de la quinielauD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/xAatgQVknW — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui