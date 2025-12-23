Urías viste de héroe y los Cañeros rescatan el del honor ante los Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Alejandro Urías se fue de 2-1 con tres carreras remolcadas y los Cañeros de Los Mochis derrotaron este martes por 4-2 a los Naranjeros de Hermosillo, para rescatar el último juego de la doble cartelera de la serie celebrada en el estadio Fernando Valenzuela de la capital sonorense.

Después de que en el primer encuentro de la jornada cayeran por 1-0, los verdes no esperaron mucho para irse al frente en la pizarra, timbrando su primera rayita en la salida. Nick Williams inició con doblete al fondo del prado central, avanzó a tercera con sencillo de Eric Filia y anotó enseguida con rodado a la antesala de Urías.

Con ese marcador se fueron hasta el cuarto episodio, donde los sinaloenses volvieron a la carga y sumaron otra carrera; después de que Urías pegó doblete al jardín izquierdo, avanzó con sacrificio de Juan Uriarte y anotó con imparable a la primera base de José Verdugo.

La tercera anotación de los Cañeros llegó en el quinto inning, y de nueva cuenta Urías estuvo involucrado, cuando Eric Filia y Yurisbel Gracia ligaron sencillos, anotando el primero con jugada de squeeze play del bateador designado los visitantes.

Naranjeros timbraron sus dos carreras en el fondo de ese episodio, después de que Elvin Carrillo conectó doblete al prado izquierdo y José Cardona lo imitó con otro batazo de dos estaciones al prado central, productor de la primera carrera, y más adelante Isaac Paredes con sencillo a las paradas cortas remolcó la segunda rayita.

Mochis aseguró la victoria en la apertura de la séptima entrada, donde Aarón Lugo conectó sencillo al central y llegó hasta la antesala con otro imparable de Filia, para anotar enseguida con toque de sacrificio de Urías.

El triunfo fue para la cuenta de Vicente Valenzuela (5-0), en labor de dos entradas y dos tercios de relevo, con par de imparables permitidos y tres ponches; Jorge Rodríguez inició y perdió por Naranjeros, con dos tercios de dos hits y una carrera, con una base por bolas. Para el jueves, los Cañeros regresan a Los Mochis para recibir la visita de los Jaguares de Nayarit; mientras que los Naranjeros volverán a la actividad hasta el viernes, cuando 'visiten' al Tucson Baseball Team.

