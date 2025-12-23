Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO la jornada doble de la LAMP 2025-2026

Guasave, Sinaloa.- Yaquis de Obregón y Algodoneros de Guasave cerrarán la antepenúltima serie del rol regular en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con dos juegos en el Kuroda Park. Por las festividades decembrinas, todas las plazas del circuito invernal mexicano realizaron un ajuste en el calendario para tener una doble jornada antes del receso por Navidad.

En el primero de la serie, la novena cajemense se impuso con una combinación entre el anhelado despertar ofensivo y una buena labor de los brazos; la victoria fue para Giovanni Vargas, quien lanzó una entrada sin permitir daño. Luis Romero se estrenó como abridor para Yaquis y, aunque no trabajó las cinco entradas reglamentarias, lució bien en los cuatro capítulos lanzados con una carrera permitida y cuatro chocolates recetados.

Con el madero, 'La Tribu' conectó 17 indiscutibles y anotó un total de 15 carreras, un sinodal que llegó a disipar las dudas ante el desempeño que tuvieron en la serie del fin de semana. Víctor Mendoza fue el bateador más destacado para Obregón, conectando tres imparables, entre ellos un cuadrangular, y produjo cuatro rayitas; Sebastián Elizalde y Roberto Valenzuela también aportaron con dos carreras respectivamente.

Por el lado de Algodoneros, se vieron limitados en la caja de bateo y el par de anotaciones cayeron de manera esporádica; la primera fue un batazo de cuatro estaciones de Leo Heras, con el cual se colocó como líder en solitario de cuadrangulares de la LAMP. La carrera restante fue producida por Eddy Díaz con un roletazo que se quedó en el cuadro.

Horarios para la doble jornada de Yaquis de Obregón vs. Algodoneros de Guasave

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Martes, 23 de diciembre

Horarios: JUEGO 1 : 19:00 horas / JUEGO 2 : 21:30 horas (horario CDMX)

: 19:00 horas / : 21:30 horas (horario CDMX) Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

¡Martes de= dobles juegos!uD83EuDD19uD83CuDFFC



Que no se te pasen los horarios de los juegos de hoyuD83DuDE0E



??Recuerda que puedes disfrutar de cada duelo a través de uD83DuDCFAMEGA | uD83DuDCF2YouTube | uD83DuDCFA https://t.co/3C8LPivWlz#LigaARCO? pic.twitter.com/ZfbXtZ7qZD — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 23, 2025

Para el primero de la jornada, el duelo monticular será entre Orlando Lara, quien estaba programado para lanzar el primer compromiso de la serie por Yaquis, contra Domingo Acevedo. El cierre de actividades tendrá por abridor a Fernando Sánchez, que buscará su tercer triunfo para 'La Tribu', contra Ian Medina por Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui