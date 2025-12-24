Agridulce Navidad: Travis Kelce jugaría su último partido para los Kansas City Chiefs

Kansas City, Estados Unidos.- A lo largo de su carrera en la NFL, Travis Kelce ha disputado 96 partidos en casa de temporada regular con los Kansas City Chiefs. El siguiente podría ser el último en la ilustre trayectoria del ala cerrada.

El ala cerrada de 36 años, que fue elegido para el Pro Bowl por undécima vez el martes, estará dentro del Arrowhead Stadium el jueves por la noche para un enfrentamiento navideño contra los Denver Broncos, y con los Chiefs eliminados de la lucha por los playoffs por primera vez en una década, y un viaje a Las Vegas para su último partido, podría ser la última vez que Kelce abandone su querido campo.

HEARTBREAKING: #Chiefs HC Andy Reid spoke about Thursday potentially being the final game of Travis Kelce’s legendary career at Arrowhead uD83DuDC94



“He’s everything you want from a player representing an organization. A phenomenal person, great for the community”pic.twitter.com/hVNkEQoN5B — MLFootball (@MLFootball) December 23, 2025

"Lo que Travis ha hecho con esta organización, con sus compañeros, sus entrenadores, esta ciudad, es especial", dijo el coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy. "Espero que eso no sea verdad. Simplemente le tengo mucho respeto".

Y aunque Kelce aún no ha anunciado si se retirará tras una carrera sobresaliente de 13 años en la que ganó tres anillos de Super Bowl y fue All-Pro en cuatro ocasiones. Pero ha dicho que su decisión se tomará rápidamente tras el final de la temporada, dando a los Chiefs tiempo suficiente no solo para prepararse para la agencia libre y el draft, sino también para su futuro sin él.

"Prefiero centrarme en este equipo ahora mismo", dijo Kelce la semana pasada, "y todas las conversaciones que tenga con el equipo y todo lo que pase será con ellos. Y creo que es un momento único en mi vida, y por desgracia sé cuándo termina la temporada este año. Normalmente entramos y no sabemos cuándo terminará".

Después de que los Chiefs fueran superados por los Eagles en el Super Bowl el pasado febrero, Kelce ha jugado en todos los partidos durante una temporada difícil para el equipo. Tiene 68 recepciones para 803 yardas, lo que le permite unirse a Jerry Rice como los únicos jugadores en la historia de la NFL en superar la marca de 800 yardas recibidas en 12 temporadas consecutivas.

Y a pesar de que Kelce podría haber puesto el freno después de que los Chiefs fueran eliminados de la lucha por la postemporada por primera vez desde su primera temporada completa en la NFL, ha seguido saliendo al campo cada día. Tuvo una sola recepción para 6 yardas en la derrota de la semana pasada por 26-9 ante los Titans, pero eso amplió su racha, la más larga en activo de la liga, a 189 partidos con al menos una recepción.

