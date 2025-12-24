Águilas del América tendrá una importante incorporación al cuerpo técnico para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América se quedaron en el camino para alcanzar su cuarto título de manera consecutiva, algo que, sin duda, hubiera quedado marcado en la historia de la Liga MX. El equipo de Coapa tuvo que disputar la mayor parte del Apertura 2025 sin contar con todos sus elementos, pues siempre tuvo a varios jugadores dentro de la lista de lesionados, mermando su rendimiento en las canchas de la Liga MX.

Desde antes de que finalizara el Apertura 2025, varios medios especularon sobre un probable despido de Marco de Seixas, quien fungía como preparador físico de las Águilas; ante las diversas críticas, André Jardine salió en su defensa, argumentando que se había realizado el mejor desempeño posible y varias de las lesiones fueron por un tema fortuito. "Dentro de Brasil es una inminencia y tenemos la felicidad de tener un profesional de este nivel".

A pesar de las declaraciones del estratega carioca, el América siguió buscando cómo solventar dichos problemas y encontraron la solución, adicionando a un segundo preparador físico que cuenta con un amplio recorrido en el balompié mexicano. El conjunto capitalino contará con la incorporación de Sean Edmund Buckley, especialista norteamericano que aportará experiencia y su metodología a la estructura 'Azulcrema'.

El fisioterapeuta llega con bastantes credenciales en su haber, luego de haber pertenecido a los Pumas UNAM, el Mazatlán FC y los Lobos BUAP, además de estar dentro de la estructura del Cruz Azul por más de 14 años en dos etapas distintas en la Liga MX. También trabajó en la MLS con el Minnesota United y el Real Salt Lake.

La noticia se oficializó en las redes sociales del propio preparador físico, el cual apuntó que se incorporará a la brevedad en la pretemporada dirigida por André Jardine. "La vida es inesperada. Llena de cambios, retos y momentos que te obligan a crecer. A veces el camino cambia sin aviso, pero esos cambios pueden llevarte exactamente a donde debes estar".

Me siento profundamente agradecido por la oportunidad de unirme a una institución y club histórico de primer nivel como Club América. Es una gran responsabilidad que asumo con humildad, compromiso y mucha gratitud".

