Antonio 'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su mítica discusión en Chivas del Guadalajara

Ciudad de México.- En el 2021, las Chivas del Guadalajara presentaban uno de los proyectos más llamativos de la Liga MX, ya que bajo la tutela de Ricardo Peláez como director deportivo, se formó una plantilla de jóvenes talentosos, aunque el ego los terminó hundiendo. Es aquí donde resaltan los nombres de Antonio 'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando, ambos con una gran proyección dentro del equipo que se terminaron perdiendo por los problemas extracancha.

En su tiempo con el 'Rebaño Sagrado', Villalpando fue separado de manera abrupta del equipo por problemas disciplinarios, luego de que se presentara una denuncia en su contra. El mediocampista fue acusado por presunto delito sexual, lo que causó una interrupción en su carrera.

Desde el 2020, se especulaba sobre la mala relación que ambos tenían, lo cual quedó expuesto mediante un documental que fue grabado y publicado por el propio Guadalajara. En dicha pieza, se expuso un entrenamiento en el que los dos jugadores se hicieron de palabras al estar en un momento deportivo complicado para el conjunto tapatío.

En un fragmento del documental, el cual se encuentra en una plataforma de streaming, se observa cuando Villalpando le recriminó a Briseño por su mala calidad futbolística: "Eres muy malo, eres muy malo", se escucha que le comenta Dieter. Ante esto, el 'Pollo' refutó las críticas, alegando que él entregaba todo en la cancha. "Seré malo, pero mínimo le meto huevos; tú ni eso tienes".

Se revive la polémica

Dicho video fue retomado por una página deportiva en Instagram y, de manera sorpresiva, Villalpando dejó un comentario sarcástico, aunque quedó en claro que su relación con Briseño no volvió a ser igual. "¿Y qué cambió? Jaja". Al igual que lo ocurrido en el 2020, Antonio Briseño no se quedó callado, aunque ahora solo le envió un saludo en un mensaje que se hizo acompañar por un emoji de una medalla de oro.

El comentario de Villalpando que reavivó la polémica con Briseño

En la actualidad, Dieter Villalpando se encuentra sin equipo y nunca volvió a retomar el nivel que mostraba antes de su escándalo con la justicia, mientras que Antonio Briseño logró el bicampeonato con los Diablos del Toluca y hasta pudo anotar en una ocasión durante la Liguilla del Apertura 2025.

