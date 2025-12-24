De Cruz Azul a España: Este delantero la está rompiendo y Real Oviedo se ha interesado en él

Ciudad de México.- La apremiante situación que vive el Real Oviedo, equipo propiedad de Grupo Pachuca, ha obligado a su directiva a buscar refuerzos para fortalecer el plantel y poder luchar por la permanencia en esta temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports. En España han comenzado a sonar opciones para apuntalar el ataque del conjunto oviedista y uno de los nombres que se han filtrado es el del atacante griego, Giorgos Giakoumakis.

De acuerdo con medios especializados, el club español estaría interesado en el centrodelantero para este mercado de pases de invierno. Actualmente, Giakoumakis se encuentra prestado en el PAOK de su país natal, pero su ficha pertenece a Cruz Azul; sin embargo, en el Tartiere están dispuestos a cortar el actual préstamo del futbolista para concretar la transferencia. El jugador cerró el año con siete goles en el último mes y en Oviedo están al pendiente de su situación.

El periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en cuanto al futbol de estufa se refiere, detalló que la directiva cementera estaría dispuesta a negociar el pase de 'GG' en caso de que la oferta sea buena. Al goleador helénico le quedan dos años y medio de contrato con Cruz Azul, por lo que no existe prisa en el entorno celeste por venderlo, pues son consciente de que el futbolista se puede revalorizar y venderlo a un monto cercano a los 10 millones de dólares.

El reporte señala que la directiva del Oviedo valora la experiencia internacional que Giakoumakis tiene con su selección, además de su capacidad para resolver partidos. Es por ello que el cuerpo técnico encabezado por el entrenador uruguayo, Guillermo Almada, entiende que el atacante puede tener un impacto inmediato al interior del plantel, ya que se perfil aportaría jerarquía en momentos clave del campeonato.

Cabe recordar que el Real Oviedo permanece en la décimo novena posición de la tabla general de la Primera División de España con solamente 11 puntos, a cinco unidades de la salvación. Por ello, Grupo Pachuca recurrió a Guillermo Almada, entrenador que tuvo una destacada gestión en el Club de Futbol Pachuca y que hace unas semanas se encontraba dirigiendo al Real Valladolid, club que milita en la segunda división española.

Fuente: Tribuna del Yaqui