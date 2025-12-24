¿Deja Red Bull? Max Verstappen Racing anuncia acuerdo para el 2026 con Mercedes-AMG

Ciudad de México.- En medio de un ajetreo de declaraciones contra Red Bull, la escudería de las bebidas energéticas recibió otro golpe mediático, luego de que se anunciara que el equipo de Max Verstappen firmó una alianza con Mercedes-AMG para la temporada GT 2026. La escudería del piloto neerlandés dejará de usar los Aston Martin para mudarse con el fabricante alemán, el cual fue su mayor rival durante varios años en la Fórmula 1.

Apenas un par de días después de que Verstappen perdiera el título de la categoría contra Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi, fue captado en una prueba privada en la pista de Estoril. Portugal, usando un auto que causó mucha controversia. 'Super-Max' usó un Mercedes-AMG GT3 con los colores de su equipo, por lo que se comenzó a rumorar la probable y polémica alianza entre el piloto y el fabricante.

Bit of fun before the break, looking forward to 2026 ?? pic.twitter.com/YIqg8FcHjX — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 24, 2025

En las vísperas de Navidad, Verstappen.com Racing anunció de manera oficial que abandonaría Aston Martin para la temporada 2026 del GT World Challenge Europe y, en cambio, usará el Mercedes-AMG GT3, además de que también se mudarán de categoría. De acuerdo con el comunicado publicado en la cuenta oficial del equipo, dejarán la Gold Cup, donde dominaron todo el 2025, para saltar a la Clase Pro.

También anunciaron la alineación de pilotos que estarán usando para las diferentes competencias a las que asistan, teniendo como piloto principal a Chris Lulham, quien comenzó como competidor de simracing con Team Redline. Para la Sprint Cup, estará acompañado de nueva cuenta por Daniel Juncadella, mientras que para la Endurance Cup contarán con Jules Gounon, piloto de fábrica de Mercedes-AMG.

uD83DuDEA8Max Verstappen se pasa a Mercedes y ficha a Dani Juncadella



??Verstappen Racing competirá con un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe



??Dani Juncadella se une al equipo del neerlandés para disputar el programa de sprint y resistencia junto a Christian Lulham



uD83DuDE80¡A… pic.twitter.com/DAMEocpogT — SoyMotor.com (@SoyMotor) December 24, 2025

Así mismo, se informó que las operaciones del equipo siguen comandadas por 2 Seas Motorsport, grupo que es dirigido por Nick Cristofaro, quien es conocido por tener una relación cercana con Max Verstappen. De acuerdo con las declaraciones del holandés, correrá las 24 horas de Nürburgring muy pronto y el calendario de la F1 en 2026 se lo permitiría, por lo que hay posibilidades de que lo haga de la mano de Mercedes-AMG.

"Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido competir en el GT World Challenge Europe con un Mercedes-AMG GT3", dijo el jefe de carreras de clientes de Mercedes, Stefan Wendl.

uD83DuDEA8 VerstappenCOM Racing has entered a multi-year partnership with Mercedes AMG for its GT3 activities.



[@RonaldVording] pic.twitter.com/nZocq7KCFa — RBR Daily (@RBR_Daily) December 24, 2025

