Diablos del Toluca y Sebastián Córdova podrían llegar a un acuerdo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de la repentina salida que tuvo de los Tigres de la UANL, Sebastián Córdoba fue pretendido por varios equipos para el siguiente certamen, siendo uno de los principales los Pumas UNAM. Pese al interés por parte del equipo capitalino, parece que el mediocampista mexicano ya tomó la decisión sobre cuál será su equipo para el Clausura 2026 y, de acuerdo a los informes, estaría llegando a los Diablos del Toluca.

Durante la tarde del lunes, 22 de diciembre, el conjunto regiomontano anunció que Córdova ya no estaría en sus planes, convirtiéndose en agente libre de inmediato luego de cuatro años defendiendo la playera de la UANL. En total, Sebastián disputó 159 compromisos con Tigres, en los cuales registró 24 anotaciones y 18 asistencias; en su haber, se lleva el título del Clausura 2023, además del Campeón de Campeones del mismo año.

uD83DuDC9B Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 22, 2025

Una desgastada relación con Guido Pizarro, entrenador de Tigres, se terminó de fracturar en la Liguilla del Apertura 2025, donde fue borrado del equipo y no tuvo participación alguna. El estratega sudamericano no lo incluyó en ninguna convocatoria, pese a que el mediocampista no presentaba ningún problema físico y parece que la decisión provino más de un tema personal.

Cuenta con el aliciente de ser agente libre, por lo que los equipos no tendrían que pagar una cláusula para su incorporación; Córdova tuvo acercamientos con varias organizaciones, aunque parece que el Toluca se adelantó a los otros candidatos. De acuerdo a la información revelada por Carlos Ponce de León del medio Récord, la directiva de los Diablos ya comenzó las negociaciones con Córdova y en las próximas horas se podría oficializar su incorporación.

¿CÓRDOVA AL INFIERNO? uD83DuDC79



El jugador mexicano podría llegar al Toluca del Turco Mohamed para el siguiente torneo luego de su salida de Tigres uD83DuDD25



uD83DuDDDE?@ERGonzalez18 pic.twitter.com/NizWws57VV — MedioTiempo (@mediotiempo) December 24, 2025

Luego de alcanzar el bicampeonato, el Toluca ha sido uno de los equipos sin adiciones en el mercado invernal de traspasos, aunque su carta fuerte para el Clausura 2026 sería la incorporación del mediocampista que ha venido a menos en los últimos certámenes. La directiva escarlata tendría planeado realizar un plan de trabajo igual que el realizado con Alexis Vega, el cual fue comprado en el punto más bajo de su carrera y ahora es la cara del equipo.

La incorporación de Sebastián Córdova también podría ser en mira de la Liguilla, la cual se jugará sin elementos que pertenezcan a la Selección Mexicana. En caso de no contar con el propio Vega y Marcel Ruíz, Córdova podría tomar su papel para las rondas de eliminación directa.

¡GOOOOOL DE TIGRES!?



Se anuló el gol de Rayados y Tigres aprovecha la oportunidad y anota.



¡Gol que los puede meter a la Final! @calientesports pic.twitter.com/nfd3pqiXqJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 21, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui