El boxeo azteca está de luto; fallece Ricardo Contreras, exdirector de la Federación Mexicana de Boxeo

Ciudad de México.- La comunidad del pugilismo nacional se encuentra de luto, luego de que se anunciara el lamentable deceso de Ricardo Contreras Hernández, quien fungía como presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Contreras estuvo por más de tres décadas al frente de la FMB y luego de su destitución, quedó nombrado como presidente honorario de dicho organismo por sus grandes aportes a la disciplina.

El anuncio de su lamentable partida llegó desde la cuenta oficial en redes sociales del Comité Olímpico Mexicano (COM), causando la respuesta inmediata de miles de usuarios que mostraron su respeto para Ricardo. En total, Contreras Hernández estuvo por 36 años al frente de la FMB, en los cuales fue un pilar clave para que el boxeo amateur tomara la seriedad y relevancia requerida a nivel internacional.

El Comité Olímpico Mexicano, su Comité Ejecutivo, Miembros Permanentes, Eméritos y Federativos, lamentan profundamente el sensible fallecimiento del Licenciado: Ricardo Contreras Hernández. Destacado Presidente de la Federación Mexicana de Boxeo A.C., Secretario General y Miembro Permanente del COM".

Bajo su mandato, las delegaciones mexicanas de boxeo consiguieron los mayores éxitos en las justas olímpicas, incluyendo la medalla de bronce de Cristian Bejarano en Sidney 2000 y la misma presea, conseguida por Misael Rodríguez en Brasil 2016. Sus últimos Juegos Olímpicos fueron los de París 2024, donde el sinaloense Marco Verde se quedó a un paso de vestirse de oro y aseguró la medalla de plata.

La Federación Mexicana de Boxeo también tuvo una reacción ante el lamentable suceso, asegurando que el mítico directivo marcó un punto de inflexión en el deporte, en la institución y en todos los que compartieron algún espacio con él.

De entre tantas figuras del pugilismo que expresaron su sentir por el fallecimiento de Contreras, destacó el mensaje del olímpico Óscar Valdez, el cual le agradeció por todo lo que hizo por él en su estadía en el boxeo amateur. "Gracias por enseñarnos la importancia de la disciplina. Descanse en paz, Lic. Ricardo Contreras, mi más sentido pésame a su familia".

Gracias por enseñarnos la importancia de la disciplina. Descanse en paz Lic. Ricardo Contreras, mi más sentido pésame a su familia uD83DuDD4A?uD83DuDD6F? pic.twitter.com/uXaU5Uwzki — Oscar Valdez (@oscarvaldez56) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui