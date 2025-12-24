El 'Rey David' Picasso ya está en Arabia y va en busca de la hazaña ante el 'Monstruo' Inoue

Riad, Arabia Saudita.- Después de poco más de dos años levantando la mano y pidiendo la oportunidad, por fin este sábado 27 de diciembre de 2025, el mexicano Alán Picasso se medirá ante el que para muchos es el mejor boxeador del mundo de la actualidad, Naoya Inoue.

La pelea será el evento estelar de The Ring V 'Night of the Samurai', función que se celebrará en la capital de Arabia Saudita, y que marcará el cierre del calendario internacional. A tan solo horas de este gran desafío, el del Estado de México ya se encuentra en Riad.

En los entrenamientos públicos, al joven invicto (32 triunfos, un empate y 17 nocauts) se le ha visto rápido y sin problemas para marcar el peso, además de confianza, la misma que ha conservado desde que se oficializó la pelea. "He esperado mucho tiempo, mi mente siempre estuvo enfocada en esta pelea y ser campeón mundial, he entrenado al máximo y me llevaré los cinturones a casa", dijo Picasso en entrevista para los medios.

El estudiante de la Universidad Autónoma de México también aseguró en el entrenamiento público que está dispuesto a arruinar los planes de Inoue, ya que está 100 por ciento seguro de que se llevará la victoria. "Tengo una foto en mi mente con la victoria y lo voy a lograr. Las personas están hablando, pero yo estoy tranquilo y confiado en el trabajo que vamos a realizar. Tal vez no soy el más fuerte ni el más rápido, pero soy el que mejor mentalizado ha estado; traigo el objetivo bien puesto", aseguró.

Cabe destacar que esa noche, Naoya Inoue, quien cuenta con una marca perfecta de 31 victorias sin derrota, con 27 nocauts, pondrá en juego los títulos supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Pero además de los cintos, el noqueador nipón también arriesgará su calidad como uno de los mejores libra por libra del mundo y una futura pelea frente a otro de los mejores de la actualidad, su compatriota Junto Nakatani, por la supremacía en las 122 libras.

¿Dónde ver?

La función será televisada a nivel mundial solo por la señal de DAZN, pagando un paquete mensual con un costo mayor a los 300 pesos. Mientras que el horario en el que el mexicano estaría subiendo al ring sería aproximadamente a las 7:00 a. m. (horario del centro de México).

Fuente: Tribuna del Yaqui