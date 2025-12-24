España encabeza el último ranking FIFA del 2025; Selección Mexicana queda fuera del top 10

Ciudad de México.- La FIFA publicó la última clasificación de selecciones en el 2025, la cual no presentó cambios con respecto a las últimas ediciones y dejó a España como la mejor posicionada en el ranking con el que se da fin a la actividad internacional del año. Por su parte, la Selección Mexicana quedó excluida del top 10, luego de su desempeño irregular en los partidos amistosos que sostuvo en el último semestre.

Luego de finalizar las eliminatorias para la justa mundialista, la Selección de España se aseguró en la cima de dicho ranking, logrando superar a Argentina, que es la campeona del mundo actual. 'La Roja' alcanzó 1877.18 puntos, mientras que el conjunto sudamericano finalizó el año con 1873.33. Con esta clasificación, se garantiza que la Finalissima 2026 se dispute entre las dos selecciones mejores ubicadas en el listado oficial.

El tercer puesto se lo llevó Francia, la cual obtuvo 1870 unidades, poniendo una gran diferencia ante su más cercano perseguidor; con 1834.12, Inglaterra se lleva el cuarto lugar y Brasil cierra el top cinco luego de conseguir 1760.46 puntos. Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania y Croacia son los combinados que completan los primeros 10 ubicados en el listado de la Federación Internacional de Futbol Asociación.

Spain remain at the top of the pile for the final #FIFARankings of 2025! uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83DuDD1D — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2025

México es top 15.

Luego de no haber conseguido ninguna victoria en los partidos amistosos suscitados en los últimos seis meses, la Selección Mexicana se desplomó desde la posición 13 y cerró el año siendo el combinado número 15 en el mundo, justo por detrás de Estados Unidos. El 'Tricolor' obtuvo 1975.75 de calificación, lo que le alcanzó para superar por un par de puntos a la Selección de Uruguay.

El caer un par de puestos representa la actualidad de la Selección Mexicana, la cual no tuvo un desempeño favorable en el inicio de su preparación para la justa mundialista. México cerró el año en medio de polémicas que maltrataron aún más su relación con la afición azteca y con lo que se puso en riesgo el puesto de Javier Aguirre al mando del 'Tricolor'.

#Deportes | Javier Aguirre responde a los abucheos en el Selección Mexicana vs Uruguay: "Están en su libertad" uD83DuDE33?https://t.co/Se0bCuVyUL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 17, 2025

¿Dónde se ubican los rivales de México en la Copa del Mundo 2026?

El 'Tricolor' iniciará el Mundial contra Sudáfrica, combinado que se encuentra en la posición 61, mientras que Corea del Sur se quedó con el puesto 22. Su tercer rival aún no está definido, aunque de entre las posibilidades, el de mayor nivel es Dinamarca, la cual ocupa el puesto 21, con lo que la Selección Mexicana tiene garantizado el enfrentarse a equipos de menor envergadura en la fase de grupos.

#Deportes | Copa del Mundo 2026: Fechas y horarios para los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos ?? ?https://t.co/ZWqwT3lF2L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui