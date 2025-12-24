'Hormiga' MVP: Armando González es elegido como el mejor jugador en el Apertura 2025

Ciudad de México.- Armando González es un canterano de Chivas del Guadalajara que tuvo su consolidación en el Apertura 2025, comenzando como suplente y poco a poco, ganándose la confianza de su entrenador hasta ser una pieza inamovible en el 11 titular. Su gran desempeño con el 'Rebaño Sagrado' y haber conquistado el título de goleo hicieron que la 'Hormiga' fuera elegido el Jugador Más Valioso en el certamen de la Liga MX.

González Alba es un delantero de apenas 22 años, nacido en Celaya, Guanajuato, y es hijo del exfutbolista 'Mandín' González, figura emblemática con el 'Rebaño Sagrado'. Su debut con el equipo principal de Chivas se dio en el Clausura 2024, donde tuvo participación en solo tres compromisos, colectando apenas 32 minutos sin marcar y con una asistencia.

¡El 'Otaku' del Gol! uD83DuDC1CuD83DuDC4FuD83CuDFFD



En el Clausura 2025, Armando tuvo mayor participación con el Guadalajara, aunque no fue hasta el segundo semestre del año que terminó por desempeñar un rol protagónico dentro del mítico equipo del balompié nacional. La 'Hormiga' participó en las 17 jornadas del Apertura 2025, incluyendo seis compromisos completos; en total, alcanzó a jugar más de mil 100 minutos, en los cuales marcó 12 goles y puso una asistencia.

Su constancia goleadora lo llevó a ganar el título de goleo de la Liga MX, compartiendo el cetro con Paulinho de los Diablos del Toluca y Joao Pedro del Atlético San Luis. Es por eso que en la votación que evalúa el desempeño en el último semestre del año, Armando González fue elegido como el Jugador Más Valioso.

#Deportes | Campeonato de Goleo del Apertura 2025: Paulinho, Joao Pedro y 'Hormiga' González se comparten el título ?uD83DuDE4Chttps://t.co/TQivKNiVuV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Sus actuaciones en el Apertura 2025 hicieron que las Chivas del Guadalajara le otorgaran una extensión de contrato, garantizando la permanencia de González con el 'Rebaño' por un par de años más. Así mismo, su desempeño dentro de las canchas lo puso en el radar de Javier Aguirre, obteniendo su primer convocatoria con la Selección Mexicana y ya tuvo su debut en el amistoso contra Paraguay.

#Deportes | Hay 'Hormiga' para rato; Chivas del Guadalajara renuevan el contrato de Armando González ?uD83DuDE4Chttps://t.co/ldy7BGAkCk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

González se lesionó en los cuartos de final del Apertura 2025, por lo que no pudo disputar el partido decisivo ante el Cruz Azul, donde Chivas fue eliminado. Aun así, se prevé que esté listo para el primer partido oficial del próximo certamen y, en caso de continuar con la misma tónica, pudiera ser tomado en cuenta por el 'Tricolor' para la Copa del Mundo 2026.

