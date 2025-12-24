Jaguares de Nayarit se trepa a la cima del Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad de México.- Con solo seis compromisos para que finalice la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Jaguares de Nayarit escaló un par de posiciones y se convirtió en el líder del circuito invernal mexicano. El equipo nayarita logró colocarse por encima de Tomateros de Culiacán, quienes habían sido los líderes desde que comenzó la segunda vuelta de la campaña actual.

Al momento, tanto Jaguares como Tomateros están empatados luego de haber conseguido 18 triunfos y 9 derrotas, pero el dominio que mantiene el conjunto de Nayarit los deja mejor posicionados que el equipo guinda. Jaguares es el equipo más encendido en la LAMP, ya que cuenta con cinco victorias de manera consecutiva y podría clasificarse en la primera posición en la tabla de puntos para la postemporada.

En la tercera posición y con un juego de diferencia con respecto al líder, se encuentra Naranjeros de Hermosillo, quienes han logrado 17 laureles por 10 reveses, aunque tienen una ventaja considerable ante su más cercano perseguidor. Con marca de 15 ganados y 12 descalabros, Charros de Jalisco se queda en el cuarto peldaño de la tabla.

Justo en el medio de la clasificación y encabezando un triple empate, se encuentran los Cañeros de Los Mochis, que con marca de 13 victorias y 14 derrotas se quedan con el quinto puesto. Yaquis de Obregón lograron mantenerse en el sexto puesto, con la misma foja que su antecesor; en caso de que la temporada finalizara hoy, 'La Tribu' finalizaría en la segunda posición en la tabla de puntos, garantizando la apertura en casa en las series de playoffs.

Águilas de Mexicali cae hasta el séptimo lugar, pues aunque tiene el mismo récord de Cañeros y Yaquis, ambos equipos mantienen dominio sobre ellos, siendo el peor librado en el triple empate. El octavo peldaño se lo lleva Algodoneros de Guasave, luego de haber ganado 11 compromisos contra las 16 derrotas sufridas.

Venados de Mazatlán sigue en la novena posición y se perfila para ser uno de los equipos eliminados en la temporada, al igual que el Tucson Baseball Team. Las dos organizaciones llegan a la última parte de la campaña con ínfimas posibilidades de clasificar, por lo que deberán tener un 'cierre perfecto' para mantener vivas las esperanzas de disputar los playoffs.

Fuente: Tribuna del Yaqui