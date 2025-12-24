Jake Sánchez entra a los libros de la Liga Arco Mexicana del Pacífico: Iguala récord histórico

Mexicali, Baja California.- El lunes 23 de diciembre los Águilas de Mexicali consiguieron un importante triunfo 1-0 frente a Tucson, donde el trabajo de bullpen fue el que sobresalió, pero esa misma noche un nombre fue el que se robó los reflectores y acaparó todos los medios: Jake Sánchez.

El conocido como 'Jaque Mate' logró hacer historia al empatar el récord de todos los tiempos en juegos salvados de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) junto a la leyenda Isidro Márquez con 134, por lo que se encuentra a tan solo un rescate más de ser el máximo 'apaga luces' del circuito invernal.

¡JAKE SÁNCHEZ LLEGA A 134 SALVAMENTOS Y EMPATA EL RÉCORD HISTÓRICO!?????uD83DuDD25uD83EuDD85#VolandoJuntos#SiempreÁguilas pic.twitter.com/htEeQdfF9t — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 24, 2025

Fue en la séptima entrada cuando apareció Jake Sánchez en busca de mantener la ventaja y con ello empatar la marca de juegos salvados en la LAMP, logrando el rescate al retirar la entrada en orden para apuntarse el memorable salvamento 134 de su carrera.

Una vez que culminó el compromiso, el hombre del momento, en entrevista para el club, dejó en claro que se siente contento por la gran marca, ya que ha trabajado mucho, pero confesó que su objetivo primordial es quedar campeón con los Águilas de Mexicali esta campaña.

Yo sé en qué trabajo, cuánto trabajo; estaba preparado para lograrlo. No me voy a relajar, porque lo que yo quiero es darle un campeonato a los Aguilas de Mexicali. El récord es el récord, pero lo más importante es apoyar al equipo; si hago bien mi trabajo, apoyo a mi equipo", dijo Sánchez.

Además de igualar a Isidro Márquez, durante esta temporada, Jake también se convirtió en el líder histórico de los Águilas de Mexicali en juegos salvados. Cabe destacar que el de ascendencia mexicana llegó al club cachanilla en el 2022, y desde ese momento se convirtió en una auténtica figura.

¡NUESTROS HISTÓRICOS EMPLUMADOS!???uD83DuDD25



Los dos jugadores con más Salvamentos de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico son Caballeros Águilas.uD83DuDD25??#VolandoJuntos#SiempreÁguilas pic.twitter.com/bEKMikUtfG — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 24, 2025

Con el nivel mostrado hasta el momento del 'Jaque Mate', donde tiene una marca de par de victorias, con cinco descalabros y 2.79 de efectividad, con además 27 ponches, se puede convertir en uno de los refuerzos al bullpen de la selección mexicana, que comandará Benjamín Gil para el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui