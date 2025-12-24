Jefe de Red Bull Racing explica los motivos tras el despido de Christian Horner y Helmut Marko

Ciudad de México.- La temporada 2025 de la Fórmula 1 quedará registrada en la época moderna de Red Bull como una de sus peores campañas, en las que perdieron el título de Constructores, además del Campeonato de Pilotos. Así mismo, se tuvo el despido de Christian Horner, quien fungiera como el director de equipo por más de dos décadas y, por último, se anunció la renuncia de Helmut Marko.

El que fuera asesor en el equipo de las bebidas energéticas por varios años fue el que desató una serie de críticas contra la escudería, luego de que expuso el tenso ambiente que hubo en Red Bull en los últimos años. Así mismo, Marko aseveró que desde el propio equipo se le intentó afectar en repetidas ocasiones, transgiversando sus declaraciones con respecto al piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez.

Mintzlaff rompe el silencio

Oliver fue entrevistado por el portal De Telegraaf, en el que plasmó unas declaraciones en contra de Marko; el jefe ejecutivo dejó en claro que no comparte lo declarado por Helmut, pues Christian Horner fue uno de los principales artífices en todos los éxitos de la escudería. "Lo que dijo sobre Christian es de Helmut. No puedo decir nada negativo de Christian. Simplemente porque significaba mucho para Red Bull".

No estoy de acuerdo con las declaraciones de Helmut. Sí, es lógico que las cosas cambien en una organización. Quizás el Dr. Marko también haya cambiado con los años".

Así mismo, considera que el hecho de que la relación se haya ido fracturando con el pasar de los años es algo normal, pues las condiciones laborales y las exigencias de la categoría pueden causar tensiones dentro de la escudería. "Christian y Helmut han trabajado juntos de forma excelente durante muchos años desde sus inicios en 2005. Así que estamos hablando de más de veinte años".

Por último, explicó que sus respectivos despidos se dieron por cuestiones deportivas solamente y no se tomaron en cuenta las opiniones personales de cada uno. Así mismo, agregó que estas decisiones marcaron un punto de inflexión dentro del equipo de cara al cambio de normativas de la FIA. "Creíamos que era hora de un cambio", agregó.

