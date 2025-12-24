Jesús Aguilar tendrá prueba de fuego en la UFC: Se medirá ante un viejo conocido de la división

Las Vegas, Nevada.- El próximo 7 de marzo el octágono de la UFC se encenderá con la contienda entre Holloway vs. Oliveira 2 por la corona BMF, y este miércoles 24 de diciembre, en plena Nochebuena, la empresa líder en Artes Marciales Mixtas agregó al mexicano Jesús Aguilar a la importante velada que se vivirá en Las Vegas.

El nacido en Ensenada, Baja California, tendrá una verdadera prueba de fuego cuando se mida a Sumudaerji, en una vibrante pelea que lo podría potencializar dentro de la división mosca, ya que el chino es uno de los nombres más experimentados en dicho peso.

La contienda pinta para ser pareja, ya que ambos vienen en gran momento; en el caso del tricolor, liga cuatro victorias en sus cinco combates, incluidas dos presentaciones en eventos enumerados donde finalizó a Shannon Ross por nocaut y a Stewart Nicoll por sumisión.

Habrá acción en la división de peso mosca para #UFC326 uD83DuDC40



Sumudaerji vs. Jesus Aguilar



En vivo por @ParamountPlusMX el sábado 7 de marzo uD83DuDC4A pic.twitter.com/GQDT8fQHWl — UFC Español (@UFCEspanol) December 24, 2025

Mientras que el asiático, en sus últimas dos presentaciones, ha salido con la mano en alto. La más reciente fue en agosto cuando superó por decisión al peruano Kevin Borjas, quien venía de sorprender a 'Lazy' Rodríguez en la Ciudad de México. A diferencia de Aguilar, quien hizo su debut en la UFC en 2022, Sumudaerji compite en la empresa de Dana White desde el 2018.

Por otra parte, dentro de la compañía, el de Ensenada tiene una marca de cuatro victorias y dos descalabros, mientras que su rival en 10 peleas ostenta un récord de cinco triunfos y la misma cantidad de descalabros. Hasta el momento no se ha revelado si el combate formará parte del evento estelar o de los choques preliminares.

Cabe destacar que Jesús Aguilar es uno de los favoritos de la afición mexicana, por lo que su nombre sonaba para formar parte del regreso de la promoción que tendrá en territorio azteca el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, pero al final, su nombre estará en uno de los eventos más importantes del año, como lo es el UFC 326.

A poco menos de tres meses para que intercambien metralla, el de Baja California ya se encuentra entrenando en Entram Gym, donde espera hacer un largo campamento, para así llegar en óptimas condiciones a este duelo que podría ponerlo en el radar de la categoría.

Shannon Ross vs Jesus Aguilar

UFC 290: Volkanovski vs. Rodriguez

Aguilar via Round 1 KO/TKO



I believe this is the fastest finish of the year, Aguilar finishes Ross in 17 seconds, he was simply to fast for Ross and flattened him pic.twitter.com/JP7sGP7N8Z — PantojaGOAT (@Pantoja_GOAT) December 21, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui