A lo Grinch: Cowboys y Commanders estropean la Navidad a la NFL y Netflix

Washington, Estados Unidos.- Lo que la NFL y Netflix suponían como un duelo de alto impacto entre los mariscales de campo Jayden Daniels contra Dak Prescott de los Washington Commanders y los Dallas Cowboys en el día de Navidad, en un enfrentamiento de alto riesgo entre rivales de la NFC Este, resultó en fiasco inminente.

Tal y como están las cosas ahora, cuesta imaginar a mucha gente esperando con ilusión un enfrentamiento este jueves 24 de diciembre de 2025 entre equipos malos que se perderán los playoffs y con Daniels, que ha quedado fuera para lo que resta de la temporada tras una serie de lesiones que le limitaron a solo siete apariciones.

The #Commanders are starting QB Josh Johnson, coach Dan Quinn announced, with Jayden Daniels and Marcus Mariota out. Jeff Driskel will be the backup. pic.twitter.com/tYvECTuKhf — Ian Rapoport (@RapSheet) December 24, 2025

"Cuando vuelves esos enfrentamientos, eso es exactamente lo que piensas: Esto va a ser genial. Cómo está todo organizado, partidos de división aquí mismo, al final, con dos partidos ante Filadelfia y Dallas", dijo el entrenador de Washington, Dan Quinn, cuyo equipo cayó a 4-11 tras perder contra los Eagles el pasado sábado y cerrará contra ese mismo equipo en la Semana 18.

Daniels esta fuera por lo que resta de la campaña

"Jugar estos partidos de división sigue significando mucho. Significan mucho para los jugadores, los entrenadores y los aficionados", dijo Quinn, quizá intentando convencerse a sí mismo y a su vestuario tanto como a cualquiera. "Y esa parte sigue siendo buena, pero no al nivel que querías". O cualquiera lo haría, en realidad. Como dijo Quinn: "Nunca quieres una temporada así."

Los Cowboys no han sido tan malos como los Commanders, que han perdido nueve de sus últimos diez partidos y fueron eliminados hace semanas. Pero un récord de 6-8-1 bajo el entrenador novato Brian Schottenheimer, tras traspasar al ala defensivo élite Micah Parsons a Green Bay, significa que Dallas queda fuera de la postemporada por segundo año consecutivo.

Los Cowboys tienen un pasador de 4,000 yardas, un corredor de 1,000 yardas y dos receptores de 1,000 yardas en la misma temporada, por segunda vez en la historia de la franquicia. La otra fue en 2019, cuando Dallas también se quedó fuera de los playoffs.

Prescott tuvo una gran temporada, pero no le alcanzó

Prescott acaba de asegurar su cuarta temporada con más de 4,000 yardas, igualando el récord del club de Tony Romo. Javonte Williams tiene la primera temporada de más de 1,000 yardas de su carrera de cinco años en su debut con Dallas tras una etapa plagada de lesiones en Denver. CeeDee Lamb y George Pickens han sido una pareja dinámica durante toda la temporada.

Pickens tiene una oportunidad de superar las 1,500 yardas recibidas en su primera temporada de 1,000 yardas tras el traspaso que le trajo desde Pittsburgh. Lamb no alcanzará su total All-Pro de 1,749 yardas hace dos años, pero ha sido mayormente productivo a pesar de un esguince de tobillo que le costó prácticamente cuatro partidos.

Hace seis años, Dallas terminó 8-8 a pesar de las excelentes estadísticas de Prescott (máximo personal de 4,902 yardas por pase), Ezekiel Elliott (1,357 yardas por tierra) y Amari Cooper y Michael Gallup (cada uno con más de 1.100 yardas recibidas).

Fuente: Tribuna del Yaqui