A lo LAMP; Liga MX permitirá la elección de refuerzos para la Liguilla del Clausura 2026

Ciudad de México.- El Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y desde ya se pronostica que será un torneo atípico, ya que varias jornadas, así como la Liguilla del certamen, se jugarán sin los elementos nacionales que formen parte de la Selección Mexicana. Ante esto, la Liga MX está analizando el imponer la modalidad de refuerzos para los equipos que consigan la clasificación a las rondas de eliminación directa.

Este formato no es nuevo en el futbol, ya que para el Mundial de Clubes, los equipos participantes pudieron convocar a otros elementos que jugaran en sus respectivas ligas y se integraron a sus plantillas para dicha conferencia. Así mismo, es el sistema empleado por la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el cual permite que los equipos que avancen a los playoffs puedan tomar jugadores de los clubes eliminados.

De acuerdo con la información revelada por ESPN, en la última Asamblea de Dueños de la Liga MX, todos los propietarios de equipos de primera división votaron a favor de instaurar esta novedad con el fin de garantizar el mejor nivel posible para la Liguilla. Aun con la aprobación por la Asamblea, esta medida será evaluada por la FIFA, quien será la encargada de dar el visto bueno para que se estipule el artículo en el reglamento.

"Los equipos que ya no estén calificados a la Liguilla y tengan jugadores mexicanos, que puedan reforzar a los que entreguen jugadores, se puede hacer, por ese período nada más de Liguilla, igualito que lo que sucedió con el Mundial de Clubes", explicó Armando Martínez, presidente del Pachuca.

Lo que se viene el próximo torneo en la Liga MxuD83CuDDF2uD83CuDDFD



Para la liguilla del C2026,los equipos clasificados y que tengan seleccionados con México podrán reforzarse con Mexicanos de equipos no calificados



El número de refuerzos corresponderá al número de convocados



(uD83DuDCF8Andrea Jiménez) pic.twitter.com/ncV4NqHSW1 — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) December 23, 2025

Cabe aclarar que esta medida solo será válida para la Liguilla del Clausura 2026 y permitirá sustituir la cantidad de jugadores que cada equipo ceda a la Selección Mexicana. El 'Tricolor' comenzará la concentración para la Copa del Mundo 2026 el 4 de mayo, por lo que las rondas de eliminación directa se disputarán sin los mexicanos seleccionados.

Por ese mismo motivo, varias jornadas del torneo se disputarán con la ausencia de seleccionados, quienes asistirán a los partidos amistosos que México tiene programados en los meses de enero y febrero. Por último, la Liga MX optó por no disputar el play-in, para finiquitar lo antes posible el torneo.

