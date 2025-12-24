Los Chicago White Sox suman el brazo zurdo de Sean Newcob a su bullpen

Chicago, Estados Unidos.- Los Chicago White Sox siguen sumando piezas a su roster de cara a la campaña 2026 de Major League Baseball (MLB), y el martes anunciaron que habían llegado a un acuerdo en un contrato de 4.5 millones de dólares por un año con el zurdo Sean Newcomb.

Durante la temporada pasada, el jugador de 32 años tuvo un récord de 2-5 con un 2.73 y dos salvamentos en cinco titularidades y 43 apariciones como relevista para los Boston Red Sox y los Athletics, que lo adquirieron el 27 de mayo por 100,000 dólares. Tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 1.75 y un promedio de bateo de los rivales de .214 tras el traspaso.

Newcomb es la nueva adquisición de los White Sox

Entre los relevistas zurdos, Newcomb ocupó el quinto lugar en MLB en efectividad (2.19) y empató en el séptimo puesto en innings lanzados (70.0). Comenzó la campaña con los Red Sox antes de ser cambiado a los Athletics el 27 de mayo por dinero. Newcomb tiene un récord de 30-30 con una efectividad de 4.20 y cuatro salvamentos en 65 aperturas y 158 apariciones como relevista para Atlanta (2017-22), los Chicago Cubs (2022), los A's (2023-25) y Boston (2025). Para abrirle una plaza en la plantilla, el zurdo Ryan Rolison fue designado para asignación.

Webb a los Cubs

En otro movimiento de la jornada, los Chicago Cubs y el relevista Jacob Webb acordaron un contrato de un año con opción de club para 2027. El diestro de 32 años, se convirtió en agente libre el mes pasado cuando Texas no le ofreció un contrato para 2026. Tuvo un récord de 5-4 con una efectividad de 3.00 en 55 apariciones durante su única temporada con los Rangers.

En seis temporadas en MLB, Webb tiene un récord de 17-14 con una efectividad de 2.99 con Atlanta, Los Angeles Angels, Baltimore y Texas. Ganó una Serie Mundial con los Braves en 2021. Los Cubs llegaron a los playoffs la temporada pasada por primera vez desde 2020 y han pasado parte de la pretemporada reconstruyendo su bullpen.

Brad Keller y Drew Pomeranz se marcharon en la agencia libre, pero Chicago ha renovado este mes con el zurdo Caleb Thielbar por un contrato de 4.5 millones de dólares por un año. Los Cubs también incorporaron al zurdo Hoby Milner por un año y firmaron al derecho Phil Maton por dos años.

El veterano lanzador tiene nuevo equipo

Fuente: Tribuna del Yaqui