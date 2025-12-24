Los Pirates van en serio, suman al primera base All-Star Ryan O'Hearn a sus filas

Pittsburgh, Estados Unidos.- Con la intención de convertirse en serios aspirantes para 2026, los Pittsburgh Pirates dieron otro paso al frente al acordar un contrato de 29 millones de dólares por dos años con el primera base/jardinero All-Star Ryan O'Hearn, diseñado para dar un impulso a una de las peores ofensivas de las Grandes Ligas.

Una persona con conocimiento del acuerdo dijo el martes pasado que el acuerdo incluye 500 mil dólares anuales en bonificaciones por desempeño. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no era oficial por parte del equipo.

El bateador zurdo viene de la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas. Bateó para .281 con 17 jonrones y 63 carreras impulsadas en 2025 y fue seleccionado para el All-Star por primera vez jugando para Baltimore y San Diego.

El acuerdo de los Pirates viene a ser su segunda adquisición significativa en menos de una semana, después de que Pittsburgh adquiriera al segunda base dos veces All-Star Brandon Lowe de Tampa Bay el 19 de diciembre como parte de un acuerdo de tres equipos que incluía el envío del lanzador abridor Mike Burrows a Houston.

La meta de Pittsburgh es construir un equipo sólido alrededor de un cuerpo de lanzadores que incluye al actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, y al novato Bubba Chandler. Los Pirates vienen de una temporada de 71-91 en la que la ofensiva terminó en el fondo o cerca del fondo de las grandes ligas en la mayoría de las categorías estadísticas significativas, incluyendo carreras y jonrones.

O'Hearn le brinda a Pittsburgh un poco de versatilidad. Ha jugado tanto en primera base como en los jardines. Los Pirates cuentan con el bateador zurdo Spencer Horwitz en primera línea, aunque O'Hearn podría jugar allí y quizás en el jardín junto a Oneil Cruz y el dos veces All-Star Bryan Reynolds.

O'Hearn, quien entrará en su campaña de 32 años en el 2026, batea con un promedio de .252 en su carrera, pero sus números mejoraron al convertirse en un contribuyente fiable durante sus dos temporadas y media con los Orioles, que lo traspasaron a los Padres en el cierre de la fecha límite. Batea .277 con 46 jonrones y 182 carreras impulsadas desde 2023 y ahora se encuentra jugando la mitad de sus partidos en un estadio donde Clemente Wall, de 21 pies de altura, empieza a solo 320 pies del plato.

