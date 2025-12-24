Luto en el deporte mexicano: Fallece Juan Carlos Cabrera, atleta y medallista alímpico

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Remo A.C. (FMR) confirmó este martes el fallecimiento de Juan Carlos Cabrera Pérez, destacado atleta olímpico y referente del deporte nacional. A través de un comunicado, la institución rectora del remo en el país expresó sus condolencias a familiares y amigos, subrayando la relevancia de su figura dentro de la historia de esta disciplina en México. Con su deceso, la comunidad deportiva pierde a uno de los exponentes más constantes y exitosos de la última década.

Nacido en 1991, Cabrera Pérez desarrolló una carrera deportiva que se caracterizó por la versatilidad y la disciplina técnica, logrando destacar tanto en el remo tradicional de competencia acuática como en la modalidad de remo bajo techo (ergómetro). Su formación y constancia lo llevaron a integrar la Selección Nacional de Remo durante varios ciclos, consolidándose como una de las piezas fundamentales del equipo mexicano en competencias de ciclo olímpico y campeonatos mundiales.

Uno de los hitos más significativos de su trayectoria ocurrió en 2012, cuando se proclamó campeón mundial de remo bajo techo. Este logro fue histórico para el país, ya que Cabrera se convirtió en el primer mexicano en obtener un título mundial en dicha especialidad. Su dominio en esta modalidad continuó al año siguiente, en 2013, durante el Campeonato Mundial celebrado en Boston, Estados Unidos, donde obtuvo la medalla de plata en la categoría sub-23 y el bronce en la categoría abierta, reafirmando su competitividad ante la élite internacional.

En el ámbito de las competencias en agua, su punto máximo de visibilidad internacional llegó con su participación en los Juegos Olímpicos de RIo 2016. En la justa brasileña, compitió en la prueba de un par de remos cortos (1x), logrando representar a México con solvencia y cumpliendo con los exigentes estándares de clasificación de la federación internacional. Asimismo, su palmarés incluye logros continentales de alto nivel, destacando la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, una de las preseas más importantes de su carrera en la categoría de par de remos cortos.

Más allá de los eventos oficiales de ciclo olímpico, Cabrera mantuvo una presencia constante en regatas de prestigio global. En la tradicional Regata Henley Canadian, sumó a su historial medallas de plata en las modalidades de 2x y 4x, demostrando su capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a distintas configuraciones de bote. Su sexto lugar en el Campeonato Mundial de Remo Sub-23 en Austria (2013) también figura como un registro relevante de su proyección en etapas formativas.

La Federación Mexicana de Remo ha señalado que el recuerdo de Juan Carlos Cabrera Pérez permanecerá como un testimonio de dedicación para las futuras generaciones de remeros. Su legado no solo se mide en medallas, sino en la apertura de caminos para México en una disciplina de alta exigencia física y técnica. Con su partida, el deporte mexicano despide a un atleta que supo posicionar la bandera nacional en los podios internacionales más importantes de su especialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui