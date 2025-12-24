Meta cumplida: José de Jesús Cózari Barrera de Ciudad Obregón llega a la meta de los 100 maratones

Ciudad Obregón, Sonora.- Satisfecho tras alcanzar un hito más en su trayectoria como atleta y consciente de que aún queda mucho camino por recorrer, así se declaró José de Jesús Cózari Barrera después de finalizar su participación en el pasado Maratón Internacional de Hermosillo, donde el maestro brindó otra extraordinaria actuación.

"Me siento muy feliz, contento, por está hazaña", dijo el atleta cajemense después de superar esta prueba. "He sido favorecido por Dios, Él me ha tratado de maravilla, me siento bendecido de su trato hacia mí", afirmó. "Nunca pensé que correría maratones, se me hacía imposible. Decía: 'son muchos kilómetros', pero escuchaba que muchos corrían y me propuse hacerlo. Me preparé a conciencia para hacerlo, primero tuve que empezar de abajo; cinco, diez y de ahí en adelante hasta llegar a la meta, mis 100 maratones".

Cózari subió al podio de los ganadores

Ese número cien llegó el pasado 7 de diciembre en la capital del estado, donde se dieron cita más de dos mil corredores locales, nacionales e internacionales, y donde el maestro jubilado logró subir al podio con el tercer lugar de la categoría 70 años y más, con un tiempo de 05:14:55 horas.

Además de su medalla por ese tercer puesto, Cózari Barrera también recibió un trofeo especial por sus 100 maratones de parte del comité organizador; en una muestra más de su aporte a esta competencia en la que ha corrido desde la primera edición, hace nueve años. Pero no sólo maratones (42.195 kilómetros) ha corrido el veterano atleta, sino también ultramaratones.

Su andar por las calles en estas competencias, lo ha llevado a correr en decenas de lugares; desde Puerto Vallarta a Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y otros en el país; así como en los Estados Unidos. Ahora, el siguiente reto en su carrera como atleta es competir en otros maratones, afirma. "Quiero conocer otros lugares y correr en otros maratones. Ya he podido participar en algunos de ellos en los Estados Unidos, en San Diego y ahora quiero ir a los de Phoenix o Tucson".

"También quiero dedicar este logro a mis excompañeros de la generación 69-73 de la Escuela Normal General Plutarco Elías Calles 'El Quinto' de Etchojoa", menciona sonriente, después de conseguir esta hazaña que no tenía en mente cuando inició, en 1999.

Fue reconocido por sus 100 maratones

Fuente: Tribuna del Yaqui