Octagón Jr. comenta para TRIBUNA que la lucha con Dominik Mysterio le cambió la vida

Ciudad Obregón, Sonora.- De entrar al ojo del huracán por luchar con un memorable nombre a presentarse en un Pago Por Evento (PPV) de la empresa más importante del mundo, ese fue el salto de calidad que dio este año el luchador mexicano Octagón Jr.

La superestrella de Triple A, en entrevista exclusiva para TRIBUNA, dio a conocer que se siente sorprendido del gran cariño que le ha mostrado la afición en este 2025 que calificó como brillante a nivel profesional. "Disfruté mucho el aplauso de la afición de Sonora. No me esperaba esa respuesta; yo creo que son los frutos del trabajo que hemos hecho todos estos años. El público me ha respaldado. Tenemos trabajo en México y Estados Unidos".

Edición del periódico TRIBUNA

La lucha con Dominik Mysterio le cambió la vida

El que también saltara a la fama con el nombre de Golden Magic siempre ha sido reconocido como uno de los deportistas más habilidosos del pancracio mexicano, pero confesó que fue el 7 de junio cuando su vida cambió por completo y se convirtió en una superestrella.

En esa fecha, Octagón Jr. no solo se presentó en el primer Worlds Collide, sino que esa misma noche también recibió la oportunidad de convertirse en el primer luchador en Triple A (después de la alianza) que disputó un campeonato tradicional en uno de los eventos más importantes de WWE: Money in the Bank.

La contienda fue por el título Intercontinental ante la figura mundial Dominik Mysterio, quien recurrió a la ‘marrullería’ para frenar la ilusión del nacido en el Estado de México. "El nervio lo convertí en energía, sabía que era mi momento, fue un gran encuentro, en un momento que jamás me imaginé. No podía decir que no, que me duele nada; tenía que darle. Aunque no salía con la mano en alto, para mí fue un triunfo enfrentarme a él y presentarme en la empresa más importante de la lucha".

"A partir del enfrentamiento con Dominik mi vida ha cambiado, y el año que viene lo recibo con mucho gusto; ahora toca disfrutar el cariño de la gente”. Esa gran oportunidad representó la revalidación para Octagon Jr., que, aunque se siente dispuesto a volver a aparecer en la empresa líder de wrestling, prefiere que el siguiente año sea otro de sus compañeros quien tenga esa valiosa oportunidad. "Siempre lo he dicho, yo ya probé ese pastel y de corazón deseo que a mis compañeros también les suceda", sentenció.

Octagón Jr. en su lucha contra Dominik

Fuente: Tribuna del Yaqui