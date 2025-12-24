Puebla FC anuncia a un par de refuerzos; delantero de la 'Albiceleste' jugará para 'La Franja'

Ciudad de México.- Luego de varios torneos sin poder pelear los puestos de clasificación a la Liguilla, el Puebla FC anunció la incorporación de Ignacio Maestro Puch, delantero argentino que ya cuenta con experiencia en el futbol internacional con la 'Albiceleste' sub-20. Así mismo, se oficializó la firma de Eduardo Mustre, jugador nacionalizado mexicano que se desempeña como atacante.

El primer anuncio fue el de Maestro Puch, quien llega procedente del Independiente de Avellaneda, aunque en los últimos meses estuvo cedido para el equipo San Martín (San Juan). Ignacio es formado en el Atlético Tucumán y tiene apenas 22 años de edad; en total, tiene más de 100 compromisos en la Primera División de Argentina, en los cuales registra 11 goles y cuatro asistencias en poco más de 3 mil 618 minutos.

El joven ariete es uno de los delanteros con mayor proyección en Argentina, lo que lo ha llevado a vestir la playera de la 'Albiceleste' sub-20 en repetidas ocasiones. Con la Selección, Ignacio Maestro registra 14 partidos, incluyendo cuatro en la Copa del Mundo de la especialidad, marcando un total de cuatro goles.

Ya estamos preparando el asado uD83CuDF56 para recibir a un Maestro en el área uD83DuDD25uD83DuDE0E



De uD83CuDDE6uD83CuDDF7 a la ciudad de los uD83EuDEBD llega Ignacio Maestro Puch uD83EuDEE1 ¡Bienvenido a La Franja! uD83DuDD35??#LaFranjaNosUneuD83CuDFBD pic.twitter.com/9lbHsl3nfu — Club PueblauD83CuDFBD (@ClubPueblaMX) December 24, 2025

También se anunció la llegada de Eduardo Mustre, el cual es nacido en Argentina, pero hace varios años fue nacionalizado mexicano; el atacante fue formado en la cantera del Pachuca, con quienes pudo debutar en el primer equipo, aunque solo pudo disputar 12 minutos en la jornada 17 del Apertura 2020.

Eduardo terminó emigrando a los Estados Unidos, donde completó su formación. Mustre se consolidó como uno de los delanteros titulares en el equipo de la Florida International University, un equipo colegial de categoría en la NCAA. Entre sus logros en el deporte universitario estadounidense, está el ser nombrado el Jugador Ofensivo del Año de Pretemporada 2025, ser incluido en el Equipo All-Conference y aparecer dentro del top de los mejores en la temporada 2024.

¡Bienvenido a La Franja, Eduardo Mustre! uD83DuDD25?? Es momento de portar con orgullo estos colores uD83DuDE0E#LaFranjaNosUneuD83CuDFBD desde ahora y toca defender al uD83DuDD35?? pic.twitter.com/uro3o5dGeK — Club PueblauD83CuDFBD (@ClubPueblaMX) December 23, 2025

Estas dos incorporaciones para el ataque de 'La Franja' pudieran ser una respuesta directa a las supuestas intenciones de Emiliano Gómez, actual delantero del Puebla, para abandonar al equipo. El ariete paraguayo es pretendido por las Águilas del América, movimiento que se pudiera concretar antes de que finalice el 2025.

#Deportes | América intenta reforzar su delantera; Águilas pone el radar en goleador uruguayo de la Liga MX ?uD83DuDC64https://t.co/x8v5kFsn9n — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui