Ciudad Obregón, Sonora.- miércoles 24 de diciembre

Es ' La Hormiga' González el más valioso

Armando 'La Hormiga' González fue reconocido como el Jugador más Valioso de la Liga MX. Este premio llega tras su excelente desempeño en el torneo, donde logró quedarse con el título de máximo goleador. Su capacidad para definir frente al arco lo ha consolidado como la figura principal del futbol mexicano.

Problemas en los Golden State Warriors

La situación interna de los Warriors se complicó tras un fuerte altercado entre el técnico Steve Kerr y Draymond Green. Debido a este conflicto, el jugador abandonó la banca y no regresó para los últimos 20 minutos del duelo ante Orlando. Este incidente refleja la crisis de disciplina en el equipo.

Venden casi la mitad del América a General Atlantic

Casi la mitad de la propiedad del América fue adquirida por la firma General Atlantic. La operación, que incluye el 49 por ciento de las acciones, el Estadio Banorte y terrenos cercanos, se cerró en 240 millones de dólares. Con esta millonaria inversión, el equipo inicia una nueva etapa financiera.

Fuente: Tribuna del Yaqui

