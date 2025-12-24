Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán; dónde ver EN VIVO el juego 1 de la 'Serie Navideña' de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) está llegando a su fin y, con solo seis juegos por jugar, Yaquis de Obregón celebrará la Navidad con su última serie en casa de la campaña. 'La Tribu' recibirá a Venados de Mazatlán para el cierre de actividades en el Estadio Yaquis del 2025.

Ambas escuadras llegan peleando por escalar posiciones en el standing, aunque con escenarios muy diferentes; Obregón se encuentra en la sexta posición de la tabla y, aunque tiene asegurado su lugar en playoffs, las victorias le garantizarán abrir en casa las 'fiestas de enero'. Por su parte, Venados está en una férrea batalla contra el Tucson Baseball Team y Algodoneros de Guasave para conseguir el último pase para la postemporada.

#Deportes | Jaguares de Nayarit se trepa a la cima del Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/LFDrHzXO6q — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Esta será la segunda visita de los porteños a tierras sonorenses, ya que Venados visitó el Estadio Yaquis para la primera serie del rol regular y regresaron a Mazatlán sin haber cosechado ninguna victoria. En aquella ocasión, 'La Tribu' llegó obligado a sacar los resultados y terminó consiguiendo las tres victorias, luego de haber perdido ambas jornadas inaugurales a manos de Cañeros de Los Mochis.

El otro enfrentamiento que habían protagonizado las dos escuadras se dio en el Estadio Teodoro Mariscal, serie que dio fin a la primera vuelta de la temporada. El conjunto cajemense logró quedarse con el triunfo en dos de los tres juegos, con lo que aseguró la primera posición del standing y con ello, los 10 puntos que se repartieron en la primera mitad de la campaña.

Horarios del Yaquis de Obregón vs Venados de Mazatlán

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Jueves, 25 de diciembre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ TVC Deportes 2

De acuerdo con lo anunciado por el Club Yaquis, el inicialista por los locales para el primer compromiso será Elián Leyva; el cubano tendrá apenas su segunda aparición de la temporada tras haber sido anunciado como refuerzo en días anteriores. Por parte de Venados está programado Octavio Acosta, mismo que cuenta con marca de cero ganados y dos descalabros, además de una efectividad de 5.23.

Fuente: Tribuna del Yaqui