Estos son 3 de los grandes momentos del mundo de los deportes en 2025: Los detalles en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- El año 2025 estuvo lleno de grandes momentos en el mundo de los deportes. Si quieres conocer algunos de los hitos más grandes dentro de la agenda deportiva de este año, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En la edición de hoy jueves 25 de diciembre te traemos las hazañas deportivas más memorables del año que está por terminar.

OKC consiguió su primer título de la NBA

Oklahoma City Thunder hizo historia al conseguir su primer título de la NBA tras vencer a los Indiana Pacers. La clave del éxito fue la gran actuación de Shai Gilgeous-Alexander, quien lideró al equipo con un juego impecable para darle a la ciudad su primer trofeo de campeones del baloncesto.

Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé, la estrella del Paris Saint-Germain, fue galardonado con el Balón de Oro. Este premio lo reconoce oficialmente como el mejor jugador del planeta tras una temporada brillante. Su nivel en el campo fue suficiente para convencer a los jueces y llevarse el trofeo individual más deseado.

Norris destronó a Verstappen en la F1

Después de varias temporadas en las que Red Bull no tuvo rival, Lando Norris logró lo impensable al coronarse campeón de la Fórmula 1. Con este triunfo, el piloto de McLaren pone fin al dominio absoluto de Max Verstappen, marcando el inicio de una nueva era de competencia en el automovilismo.

