Hulk Hogan, Diogo Jota y otras figuras del deporte internacional que perdieron la vida en el 2025

Ciudad de México.- El 2025 estuvo marcado por varios momentos deportivos que quedarán marcados en la historia de los triunfos y las glorias, aunque también trajo el deceso de varios atletas, los cuales marcaron un antes y un después con su paso por las distintas categorías en las que compitieron.

André Silva y Diogo Jota

En las primeras horas del jueves, 3 de julio, comenzó a circular la noticia sobre el lamentable fallecimiento de los hermanos André Silva y Diogo Jota, luego de un fatal accidente cuando se desplazaban de España hasta Inglaterra. Jota había contraído matrimonio solo unos días atrás y, por un problema pulmonar, no podía viajar en avión; es por eso que su hermano lo acompañó por carretera para reintegrarse a los entrenamientos con el Liverpool.

Las autoridades españolas determinaron que una combinación entre el exceso de velocidad y una rueda en mal estado causó que Jota perdiera el control del Lamborghini Huracán y, como consecuencia, ambos jóvenes perdieron la vida de manera instantánea.

Hulk Hogan

Hogan fue una figura que marcó un punto de inflexión en la lucha libre internacional, caracterizado por su extravagancia en los cuadriláteros, además de un físico imponente que lo catapultó a la fama mundial. Hulk disputó en las marcas más prestigiosas del deporte, incluyendo la New Japan Pro Wrestling, la World Wrestling Federation, que después se convirtió en lo que hoy se conoce como WWE, y su archirrival, la World Championship Wrestling.

Luego de numerosos campeonatos y también polémicas que le costaron ser excluido del salón de la fama, Terry Gene o Hulk Hogan, como era conocido en el mundo deportivo y del espectáculo, falleció en su residencia de Miami en la mañana del jueves, 24 de julio, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Alejandra Oliveras

La 'Locomotora' fue una importante boxeadora y luchadora social nacida en Argentina, la cual se convirtió en un emblema de dicho país al lograr seis campeonatos mundiales antes de perder la vida a temprana edad. Alejandra sufrió un accidente cerebrovascular, por lo que estuvo convaleciente en un hospital por varias semanas, hasta que su corazón se detuvo el lunes, 28 de julio del 2025.

Ricky Hatton

Con solo 46 años de edad, Ricky Hatton fue encontrado sin vida en una de sus residencias de Manchester, Inglaterra, por aparentes causas naturales. El 'Hitman' se encontraba en preparación para salir del retiro y enfrentarse contra Eisa Al Dah cuando se dio a conocer el lamentable suceso. Luego de la investigación, el tribunal forense de Inglaterra informó que Hatton se había quitado la vida por ahorcamiento durante las primeras horas del domingo, 14 de septiembre.

Manuel Lapuente

Durante la tarde del sábado, 25 de octubre, se daba a conocer el lamentable fallecimiento de Manuel Lapuente, un férreo entrenador de época en el balompié mexicano. 'Manolo' perdió la vida a los 81 años de edad, aunque su legado vivirá para siempre, luego de haber conseguido cinco títulos de la Liga MX, además de que bajo su mando, la Selección Mexicana pudo conquistar la Copa Confederaciones de 1999.

Fuente: Tribuna del Yaqui