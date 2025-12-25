¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Esta es la lista de los deportistas mejor pagados en el 2025

Ciudad de México.- Con el pasar de los días, el deporte sigue creciendo y se consolida como uno de los mercados mejor remunerados en la economía internacional. En el 2025, varios atletas de diferentes categorías alcanzaron cifras récord, lo cual les permitió pelear en lo más alto del ranking de los deportistas mejor pagados del 2025.

Tal y como ha sucedido en los últimos años, Cristiano Ronaldo se queda con la primera posición al contar con el contrato mejor remunerado. CR7 tiene ingresos anuales que superan los 275 millones de dólares, derivados del acuerdo que tiene con el Al-Nassr, además de varios contratos publicitarios.

Stephen Curry se lleva el segundo puesto entre los mejor remunerados, luego de haber roto las marcas establecidas para un jugador de la NBA. El estadounidense tiene un sueldo anual de 56 millones de dólares con los Golden State Warriors, pero sus patrocinios lo hacen superar los 155 millones de dólares por año.

El cierre podio de los mejores remunerados fue para Tyson Fury, un exitoso pugilista de los pesos pesados, el cual alcanzó un sueldo anual de 146 millones de dólares. El pugilista británico se enfrentó en un par de ocasiones a Oleksandr Usyk y, pese a que perdió las dos peleas, las bolsas garantizadas y sus acuerdos comerciales le permitieron crecer su patrimonio de manera considerable.

Tyson Fury se convirtió en el boxeador mejor pagado en el 2025

Para la cuarta posición se encuentra otra disciplina diferente a la de los puestos anteriores, ya que Dak Prescott impuso récords para un jugador de la NFL. El quarterback de los Dallas Cowboys recibe 60 millones por sus acciones dentro del emparrillado, pero sus diferentes patrocinios le permiten percibir un aproximado de 137 millones de dólares.

El top cinco lo cierra Lionel Messi, jugador que actualmente milita con el Inter de Miami en la Major League Soccer. El astro argentino tiene un acuerdo que asciende a los 20 millones anuales, pero sus acciones empresariales con 'Las Garzas', combinadas con los múltiples acuerdos contractuales, lo hacen percibir un conglomerado de 135 millones de dólares.

En los siguientes puestos destacan nombres como el del jugador de la NBA, LeBron James (133 millones de dólares con Los Angeles Lakers), además de las estrellas de la MLB, Juan Soto (114 millones de dólares con los New York Mets) y Shohei Ohtani (102.5 millones anuales con Los Angeles Dodgers).

Fuente: Tribuna del Yaqui