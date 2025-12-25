Marcelo, Dustin Poirier y otros atletas que marcaron el final de su carrera deportiva en el 2025

Ciudad de México.- El deporte internacional cuenta con un sinfín de estrellas que seguirán brillando por varios años, aunque en el 2025, varios íconos mundiales decidieron finalizar su carrera para comenzar con el legado que perdurará en la memoria de sus seguidores.

Marcelo Vieira

El defensa central brasileño comenzó su carrera el 13 de noviembre del 2005, debutando con el Fluminense FC, equipo al cual volvió para su adiós a las canchas. Marcelo pasó la mayor parte de su carrera con el Real Madrid, club con el que disputó 16 temporadas. Con el conjunto español, Vieira alcanzó un total de 25 títulos, entre los que resaltan cinco Champions League, seis ligas y cuatro Mundiales de Clubes, lo que lo hace el jugador con más trofeos con el Real Madrid.

Su adiós se dio de una manera no merecida, ya que su contrato fue rescindido por el Fluminense tras haber sostenido una fuerte discusión con el entrenador en turno. El jueves 6 de febrero del 2025, Marcelo hizo oficial su retiro, aunque ha tenido un par de apariciones como jugador invitado en la Kings League.

#Deportes | Marcelo regresa a las canchas; el histórico exjugador del Real Madrid saldrá del retiro ?uD83DuDE4Chttps://t.co/tLpBicAfIw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Ivan Rakitic

Rakitic anunció su retiro de las canchas luego de varios años siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo; el croata comenzó su carrera con el FC Basilea en el 2005, aunque sus mejores años los tuvo en LaLiga. Ivan llegó al Barcelona en junio del 2014 y en su primer año conquistó cinco títulos, entre los que llegó la ansiada quinta Champions League para los aficionados culés.

Su retiro llegó con el HNK Hajduk Split, con quienes había firmado por dos años; el anuncio sobre el fin de su carrera llegó el 7 de julio, aunque Ivan Rakitic permaneció con el equipo como asesor deportivo.

Dustin Poirier

El exartista marcial mixto dominó por varios años las categorías de peso pluma y peso ligero de la UFC, alcanzando el Campeonato Interino. A lo largo de 16 años activo, Poirier tuvo 40 peleas válidas, en las que colectó 30 victorias, 15 de ellas por nocaut y 10 derrotas, además de un no contest.

Su retiro del octágono llegó en el UFC 318, enfrentándose a Max Holloway, contra quien terminó cayendo; dicho combate regaló uno de los momentos más emotivos, pues cuando faltaban solo 10 segundos para la campanada final, ambos combatientes se dieron la mano y se colocaron en el medio del escenario para un último intercambio de golpes en la carrera del 'Diamond'.

Anthony Rizzo

También la MLB tuvo despedidas emotivas, aunque la que será la más recordada será la de Anthony Rizzo; el legendario primera almohadilla anunció el fin de su carrera luego de no entrar en los planes de los New York Yankees. Ante esto, el que fuera su equipo por gran parte de su andar en las Grandes Ligas, Chicago Cubs, le brindó el homenaje merecido.

Rizzo saltó al diamante con el jersey de los 'Cachorros' acompañado de su esposa e hijo y luego se fue a las gradas para estar acompañado de los aficionados que lo siguieron en toda su carrera. Anthony entrará al salón de la fama al ser el principal artífice del campeonato de la Serie Mundial 2016 de los Cubs.

#Deportes | Anthony Rizzo anuncia su retiro de los diamantes; así fue su exitosa carrera en MLB ?https://t.co/9o337HgiWP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui