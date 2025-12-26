¿Afectará a Edson Álvarez? Presidente del Fenerbahçe fue detenido por supuesto consumo de drogas

Ciudad de México.- Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe Spor Kulübü, fue detenido durante la tarde del miércoles, 25 de diciembre, y tras un amparo fue puesto en libertad condicional para continuar con su proceso legal. El presidente donde milita el mexicano, Edson Álvarez, fue acusado de consumo y tráfico de estupefacientes, siendo asegurado junto con decenas de figuras públicas.

Saran es un empresario de 61 años, nacido en Denver, Estados Unidos, pero hijo de padre turco; es dueño del consorcio Saran Holding, una sociedad que abarca a medios de comunicación, equipos deportivos, industrias de cine y compañías de turismo. La más exitosa es el Fenerbahçe, de la cual se apoderó en septiembre pasado luego de una reñida votación en la que superó al empresario, Ali Koç.

La información de la agencia otomana asegura que varios políticos, influencers, periodistas y empresarios han sido llamados a declarar por una red de consumidores de opioides. Así mismo, se aseguró que varios de los detenidos fueron trasladados a un laboratorio para tomar muestras de sangre y orina, en las cuales, Saran dio positivo.

Luego de haber interpuesto un amparo para quedar en libertad condicional, Sadettin declaró que la información era falsa, alegando que los resultados habían sido un falso positivo y que se sometería a nuevos exámenes en laboratorios especializados. "Nunca en mi vida he usado la sustancia que se menciona. No solo no la he usado, ni siquiera la he visto de cerca", expresó en un comunicado difundido en redes.

Kamuoyuna Bilgilendirme



Yasanan sürece iliskin olarak kamuoyunda olusan bazi yanlis anlamalari gidermek amaciyla bir bilgilendirme yapilmasi ihtiyaci dogmustur.



Baskanimiz Sayin Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsaminda, ilgili makamlarin yönlendirmesi ve gözetimiyle… pic.twitter.com/g7wJwME5iu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Así mismo, el empresario calificó la detención como una campaña de desprestigio para afectar a las compañías que tiene bajo su mando en un ajetreo político. Pese a esto, la Fiscalía mantiene contra él las acusaciones de facilitación, uso y proporcionar drogas a sus allegados, por lo que el juicio continuará.

Por último, la sociedad deportiva que encabeza al Fenerbahçe expresó su respaldo total a Sadettin, además de que agradeció a todos los aficionados que se dieron cita afuera de los juzgados, aunque llamó a mantener la cordura y el respeto, asegurando que el presidente del club saldrá bien librado.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Istanbul Adliyesi önünde açiklamalarda bulundu.



uD83DuDD17 https://t.co/o0ViKXupc1 pic.twitter.com/0hgHugtyIx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui