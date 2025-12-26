América prepara a su refuerzo; bicampeón con las Águilas podría regresar para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Las Águilas del América es uno de los equipos que no han anunciado ninguna incorporación en el mercado invernal de fichajes, aunque varios rumores han situado a distintos jugadores vistiendo la playera 'Azulcrema' para el Clausura 2026. Una de las informaciones más recientes asegura que el conjunto de Coapa pudiera recibir de regreso a Cristian 'Chicote' Calderón, que actualmente juega para el Necaxa.

El lateral izquierdo estuvo año y medio con el América, hasta que en julio del 2025 se anunció que jugaría para los 'Rayos' por segunda ocasión en su carrera. En esta etapa con el conjunto hidrocálido, el 'Chicote' disputó 14 compromisos, la mayor parte de ellos en el 11 titular; Calderón logró anotar un gol, con una asistencia y cuatro tarjetas de amonestación en poco menos de mil 100 minutos disputados.

#Deportes | Águilas del América tendrá una importante incorporación al cuerpo técnico para el Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/pbQtXvtNRc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Pese a que solo han transcurrido seis meses desde su arribo al Necaxa, la directiva 'Azulcrema' estaría buscando el regreso de Cristian para el atípico torneo de la Liga MX que se aproxima. El Clausura 2026 está planeado para jugarse en un par de jornadas sin los elementos que pertenezcan a la Selección Mexicana, los cuales viajarán a Centroamérica para un par de amistosos previos a la Copa del Mundo 2026.

Así mismo, la Liguilla se pudiera disputar en las mismas condiciones, lo que dejaría al América con una plantilla muy reducida para las rondas de eliminación directa. Debido a esto, es el porqué el 'Chicote' estaría entrando de nueva cuenta en los planes de André Jardine y su cuerpo técnico.

#Deportes | A lo LAMP; Liga MX permitirá la elección de refuerzos para la Liguilla del Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/asgVdeZ4Ko — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 25, 2025

De acuerdo con lo informado por el portal de Fox Sports, el América había cedido a Calderón por un año con una opción a compra definitiva, por lo cual el América estaría analizando las opciones contractuales para concretar su regreso anticipado. Pese a los rumores, el club no ha realizado un anuncio oficial, por lo que los seguidores de las Águilas deberán esperar antes de celebrar el retorno del exitoso jugador.

Con el conjunto de Coapa, el 'Chicote' estuvo en 69 compromisos, en los cuales marcó en dos ocasiones con un par de asistencias y siete tarjetas en poco menos de 4 mil 400 minutos. Partió del América con dos títulos de la Liga MX, además de haber ganado de manera automática el Campeón de Campeones.

Chicote Calderon mete el segundo de la noche con asistencia del Chiquito uD83EuDD85uD83EuDDBE pic.twitter.com/pXDoGRjam3 — Christian uD83DuDC09 (@ChrisC_26) March 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui