De Rayados al bicampeón de la Liga MX; juvenil del Monterrey llegaría al Toluca para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca han comenzado a afinar su plantilla con el fin de alcanzar su tercer título de la Liga MX de manera consecutiva, ya que, de acuerdo a los rumores, estarían incorporando a un canterano de los Rayados de Monterrey. De acuerdo con información revelada por varios medios, el equipo mexiquense estará recibiendo a Jonathan González como refuerzo para el Clausura 2026.

La cercanía que se construyó entre el joven elemento y Antonio Mohamed en su estadía con el Monterrey, siendo este último el que pidió la incorporación del mediocampista. De acuerdo con el reporte de Diego Armando Medina, reportero de TUDN, las negociaciones van muy avanzadas y en las próximas horas se podría firmar el acuerdo y anunciar de manera oficial.

Antonio Mohamed quiere a ‘Jona’ para el bicampeón.



El ‘Turco’ buscará rescatarlo y sacar la versión 2017 de @jgonzalezz25; está cerca de concretarse la llegada del canterano rayado al Toluca.



En las próximas horas podría hacerse oficial.@TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/nMuUsL1m9x — Diego Armando Medina ?uD83CuDFFB (@DiegoArmaMedina) December 26, 2025

Su debut profesional se dio en la jornada 1 del Apertura 2017, enfrentando al Monarcas Morelia; en sus diferentes etapas con los Rayados, González acumula 134 compromisos, en los cuales tiene un gol anotado, además de una asistencia con más de 7 mil 700 minutos. También ha defendido los colores del Necaxa, Querétaro y el FC Juárez, donde militó en el Apertura 2025.

uD83EuDEC2 Gracias, Jonathan González.

Por tu entrega, tu profesionalismo y el compromiso mostrado defendiendo estos colores.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos.



uD83DuDCF0 https://t.co/leVBDPaLsA pic.twitter.com/17CKSxnTMB — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 17, 2025

Así mismo, cuenta con experiencia en la Major League Soccer, ya que estuvo por un corto periodo de tiempo con el Minnesota United FC, acumulando ocho compromisos con una anotación. Pese a haber nacido en Estados Unidos y jugar para dicho combinado, optó por representar a la Selección Mexicana, con la cual tiene experiencia en las categorías inferiores, además de tres partidos amistosos con el 'Tricolor' mayor.

Este movimiento no sería el único que reforzará la media cancha para los bicampeones del balompié azteca, ya que desde hace varios días se comenzó a especular sobre la llegada de Sebastián Córdova. Dicho jugador fue dejado en libertad por los Tigres de la UANL luego de cuatro años defendiendo la playera regiomontana, con más de 150 partidos disputados, además del título del Clausura 2023 y el Campeón de Campeones del mismo año.

#Deportes | Diablos del Toluca y Sebastián Córdova podrían llegar a un acuerdo para el Clausura 2026 ?https://t.co/73F3oCUFWd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

El debut del bicampeón en el Clausura 2026 se dará el sábado 10 de enero a las 21:00 horas (horario CDMX), cuando visiten a los propios Rayados de Monterrey.

Fuente: Tribuna del Yaqui