Exjugador de las Chivas del Guadalajara es absuelto por los delitos de violación tras años de juicio

Ciudad de México.- Luego de más de cinco años de juicio, el futbolista Dieter Villalpando fue absuelto de los delitos de violación, uno de los casos extracancha más mediáticos en torno a las Chivas del Guadalajara, club en el cual tenía una gran proyección. El mediocampista vio truncada su carrera en el 2020, por lo que pasó tiempo sin jugar y, pese a su regreso a las canchas en los últimos años, estuvo en medio de comparecencias y medidas cautelares.

Las acusaciones se remontan a octubre del 2020, cuando se informó que Villalpando enfrentaría un juicio legal, luego de que una mujer presentara una denuncia por un supuesto abuso sexual en una fiesta cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Esto le costó ser separado de manera inmediata de Chivas, causando su baja definitiva. "Fue algo más que una simple indisciplina, que a todas luces empaña el nombre de nuestra institución y nuestra familia", declaró Ricardo Peláez.

#Deportes | Antonio 'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su mítica discusión en Chivas del Guadalajara ?uD83DuDE24https://t.co/Vhbr156Mld — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 25, 2025

Desde entonces, el jugador había tenido que comparecer de manera periódica ante las autoridades, además de cumplir con ciertas medidas cautelares, mientras intentaba proseguir con su carrera, aunque nunca pudo dejar atrás la mancha que representó dicho episodio en su vida personal y profesional.

Luego de un juicio oral que se extendió por tres días en la Unidad de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal especializada en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial, una jueza decidió absolver al jugador, declarándolo no culpable de los cargos penales. Aunque Villalpando ya está libre de la acusación, falta que el fallo se formalice por escrito conforme a los plazos establecidos por la justicia en México.

A más de cinco años desde que fuera acusado por el delito de violación, el exfutbolista Dieter “N”, de 34 años, fue declarado no culpable de los cargos penales que se le imputaban. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/symxfO8ac9 — N+ FORO (@nmasforo) December 25, 2025

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco informó que presentarán el recurso de apelación, con el fin de frenar dicha resolución bajo el argumento de que existen elementos que deberán ser valorados por una instancia superior. "La Fiscalía del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, presentará el recurso de apelación correspondiente, al considerar que existen elementos que deben ser valorados por una instancia superior".

Luego de su salida de Chivas en noviembre del 2020, Villalpando pasó poco menos de un año sin encontrar equipo, hasta que fue fichado por el Puebla para después tener un paso por el Necaxa y el San Luis. El último club en el que militó fue el FC Juárez, mismo que anunció su despido al finalizar su participación en el Apertura 2025.

uD83EuDEC2 Gracias, Dieter Villalpando.

Por el trabajo, la dedicación y la actitud mostrada durante tu etapa con nosotros.



Te deseamos lo mejor en los retos que vienen.

Mucho éxito en lo que sigue de tu camino profesional.



uD83DuDCF0 https://t.co/1eem0hK77D pic.twitter.com/VBPXT6gLzl — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui