Hermosillo y el Tucson Team se miden en prometedora serie en la capital de Sonora
Tolentino anota la primera rayita del encuentro para los Naranjeros Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo y el Tucson Baseball Team arrancaron serie en el estadio Fernando Valenzuela, y después de siete peleadas entradas, el marcador señalaba un empate a una anotación, en duelo de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Los Naranjeros, jugando como visitantes, se fueron al frente en la apertura de la quinta entrada, donde Milan Tolentino conectó triple al jardín derecho y después anotó con elevado de sacrificio de Ángel Ramírez. El Tucson Team emparejó la pizarra en el cierre del sexto rollo, donde Samar Leyva abrió con sencillo, avanzó con sacrificio de Missael Rivera y después timbró con doblete de Ramón Mendoza al jardín izquierdo.

Información en proceso...

Fuente: Tribuna del Yaqui

