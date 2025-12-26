Hermosillo y el Tucson Team se miden en prometedora serie en la capital de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo y el Tucson Baseball Team arrancaron serie en el estadio Fernando Valenzuela, y después de siete peleadas entradas, el marcador señalaba un empate a una anotación, en duelo de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Los Naranjeros, jugando como visitantes, se fueron al frente en la apertura de la quinta entrada, donde Milan Tolentino conectó triple al jardín derecho y después anotó con elevado de sacrificio de Ángel Ramírez. El Tucson Team emparejó la pizarra en el cierre del sexto rollo, donde Samar Leyva abrió con sencillo, avanzó con sacrificio de Missael Rivera y después timbró con doblete de Ramón Mendoza al jardín izquierdo.

Después del triple de Milán Tolentino, Ángel Ramírez eleva y produce la primera carrera para los @ClubNaranjeros uD83EuDD19uD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/yepMhiBMSo — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui