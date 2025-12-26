Jaguares de Nayarit se debilita en la LAMP; pelotero es llamado por los Texas Rangers

Tepic, Nayarit.- Sin duda, el equipo revelación de la presente temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) son los Jaguares de Nayarit, ya que en su temporada de debut, están peleando por la cima de la tabla general y su lugar en la postemporada es más que evidente.

Pero a tan solo días para que culmine la fase regular, el conjunto de Tepic tendrá una baja sensible, ya que este viernes 26 de diciembre la directiva confirmó que el jardinero Aarón Zavala fue requerido por los Texas Rangers, por lo que ya no acompañará al equipo.

¡De pie ante el ATRAPADÓN de Aaron Zavala! uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC05 pic.twitter.com/jR8fWagVNu — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 24, 2025

El pelotero nacido en Estados Unidos fue parte importante para que Jaguares tenga actualmente el mejor récord de la Liga Arco con 38 victorias y 25 descalabros. El conjunto de la MLB tendría importantes planes con Zavala, quien debutó este año en el beisbol invernal. En 27 juegos bateó .358, .460 en porcentaje de embasarse, seis jonrones, 18 producidas y 20 anotadas.

La directiva del Club Jaguares agradece a Aarón Zavala su participación y le desea el mayor de los éxitos en su carrera. De la misma manera, nuestro club ya está analizando las mejores opciones para encontrar su reemplazo con el objetivo de cerrar el año de la mejor forma y enfrentar los playoffs a partir del próximo jueves", escribió Jaguares en redes.

Cabe destacar que actualmente el conjunto felino protagoniza una vibrante serie de visita en el Estadio Chevron contra Cañeros de Los Mochis. Restando cinco juegos para concluir la temporada, los nayaritas están en la cima de la tabla general, pero en esta segunda vuelta tienen la misma marca que los Tomateros de Culiacán (18-9), a quienes enfrentarán en casa a partir del próximo domingo en la última serie del año.

Nayarit y Los Mochis se han enfrentado seis veces este año con tres victorias para cada equipo, por lo que se espera otro duelo parejo. Los Jaguares barrieron en sus dos series anteriores como visitantes a Mazatlán y Ciudad Obregón. Por lo tanto, lucen favoritos para obtener un resultado positivo en Los Mochis.

¡CAÑONAZOOOO! uD83DuDCA3 uD83DuDD25



¡AARON ZAVALA ESTRENA LA PIZARRA Y DE QUE MANERA! uD83DuDD25 #RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC05 pic.twitter.com/rQN4XQ6SZQ — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 24, 2025

Este viernes Jeremy Rhoades (1-1) abrirá por los de Luis Carlos Rivera, mientras que por los locales saltará a la lomita de los disparos Juan Pablo López (0-0). Y para el sábado, Alex Delgado, quien ha sido el estelar en la rotación abridora de Jaguares, tendrá su última presentación de la fase regular.

Fuente: Tribuna del Yaqui