Jaguares de Nayarit y Tomateros de Culiacán se disputan la cima del Standing de la LAMP 2025-2026

Ciudad de México.- Con solo cinco compromisos pendientes por jugar en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), no hay nada definido en el standing, ya que varios equipos se encuentran empatados y las posiciones se podrían invertir. Jaguares de Nayarit y Tomateros de Culiacán siguen compitiendo codo a codo, por lo que se tendrá que esperar a que finalice el último compromiso para conocer al primer lugar de la segunda vuelta.

Al momento, el conjunto nayarita aparece en la primera posición del standing, aunque con las 18 victorias y los 10 juegos perdidos, queda empatado con Tomateros de Culiacán. Ante la igualdad en la marca, el criterio de desempate a considerar es el dominio, en el cual Jaguares sale mejor librado al haber ganado la serie disputada en la segunda vuelta.

La tercera posición, aunque con solo medio juego de diferencia, se la llevan los Naranjeros de Hermosillo, luego de tener 17 triunfos por 10 descalabros. El equipo de la capital sonorense tiene un juego menos, el cual se repondrá con la doble jornada del 27 de diciembre, por lo que, con una combinación de resultados, podrían saltar hasta la primera posición.

El cuarto peldaño de la tabla se lo queda Charros de Jalisco, quien tiene 16 triunfos y 12 derrotas, quedando con dos juegos de desventaja con respecto al líder del circuito. Los empates continúan en los siguientes posicionados, aunque de entre ellos, Cañeros de Los Mochis es el mejor ubicado, quedándose con la quinta posición.

Le siguen los Yaquis de Obregón, los que se ubican en el sexto peldaño de la igualada clasificación, con cuatro juegos de diferencia a los punteros; pese a eso, 'La Tribu' se encuentra en el segundo lugar en la cosecha de puntos, por lo que podría garantizar el comenzar en casa los playoffs. Águilas de Mexicali se lleva el séptimo lugar, al ser el último club que tiene récord de 14 victorias y el mismo número de derrotas.

Algodoneros de Guasave se llevan el octavo lugar con 11 laureles y 17 reveses, seguido por Venados de Mazatlán en el noveno puesto y el Tucson Baseball Team en el décimo lugar, aunque acercándose de manera peligrosa a los porteños. Estos tres equipos se encuentran empatados en puntos, por lo que de entre ellos saldrán los dos clubes que no clasificarán a la postemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui