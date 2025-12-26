Javier Aguirre recibe distinción internacional; el 'Vasco' dentro de los mejores entrenadores del 2025

Ciudad de México.- A pesar de no haber tenido un segundo semestre prolijo al mando de la Selección Mexicana, Javier Aguirre fue incluido dentro del top 10 de los mejores entrenadores a nivel internacional en el 2025. El 'Vasco' fue tomado en cuenta dentro de la prestigiosa lista anual, compartiendo espacio con estrategas de combinados que se perfilan al título en la Copa del Mundo 2026.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) es el organismo que se encarga de hacer este listado año con año, tomando en cuenta todas las competencias en las que participaron los equipos y asignando una puntuación con respecto a la dificultad del certamen. La primera posición se la llevó Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España que reunió 136 unidades en el año.

El segundo lugar se lo lleva Roberto Martínez, estratega español que está a las riendas de la Selección de Portugal, aunque con un amplio margen con respecto al primer lugar, ya que el entrenador de los lusitanos reunió solo 83 puntos. El podio lo cerró Lionel Scaloni, entrenador de Argentina y el campeón mundialista más reciente.

Los puntos fuertes que posicionaron a Javier Aguirre en la décima posición del top fueron haber logrado el título en la Copa Oro 2025, además de la estabilidad que le proporcionó al complicado vestidor 'Tricolor'. Bajo sus riendas, la Selección Mexicana llegó a acumular 31 partidos sin derrota y, a pesar de que en muchas ocasiones su estilo de juego no fue tan brillante, se consolidó como uno de los combinados más poderosos en el continente.

Sumado al reconocimiento del IFFHS, Aguirre estuvo entre los nominados para el premio The Best al mejor entrenador masculino del año, el cual es entregado por la FIFA. Pese a que no resultó ganador, recibió votos de voces autorizadas dentro del deporte como el de Gianluigi Donnarumma y Carlo Ancelotti.

Además de Aguirre y Scaloni, el único entrenador de América que fue tomado en cuenta dentro del listado fue Néstor Lorenzo, el cual está al frente de la Selección de Colombia. El resto del top se lo llevaron Ståle Solbakken (Noruega), Thomas Tuchel (Inglaterra), Didier Deschamps (Francia), Walid Regragui (Marruecos) y Timur Kapadze (Uzbekistán).

Fuente: Tribuna del Yaqui