Lamine Yamal impone récord en el Barcelona y supera a Lionel Messi con solo 18 años de edad

Ciudad de México.- En apenas su segunda temporada como una estrella establecida en el futbol internacional y con 18 años de edad, Lamine Yamal se sigue imponiendo como uno de los mejores jugadores del mundo y ya está rompiendo marcas de referentes internacionales. El delantero del Barcelona superó a Lionel Messi en cantidad de regates en un año natural, liderando el balompié internacional del 2025.

El portal Sofascore se ha encargado de contabilizar los regates exitosos desde el 2016 y Yamal logró la segunda mejor marca en el récord histórico con su actuación en el 2025 (se toma en cuenta el año natural, es decir, de enero a diciembre). El ariete español logró la impresionante cantidad de 307 'filigranas', siendo el único jugador en el mundo que alcanzó dicho número en el año.

Con los 307, Lamine se colocó por detrás de uno de sus mayores referentes de la infancia, ya que solo Neymar ha logrado una marca superior a la de 2025. El astro brasileño consiguió 335 regates en el 2017, en su estadía con el FC Barcelona; en ese mismo año, el Paris Saint Germain pagó su cláusula de rescisión, la cual superaba los 222 millones de euros, siendo uno de los fichajes más caros en el mercado de dicho año.

Supera a Messi

Así mismo, Lamine Yamal superó al que en reiteradas ocasiones ha sido uno de sus ídolos e inspiraciones para entrar en el futbol profesional, Lionel Messi. El astro argentino logró el tercer puesto en el podio de dicha categoría, ya que en el 2017 alcanzó la cifra más alta de su carrera cuando hizo 260 regates exitosos; el ahora capitán del Inter de Miami también ocupa otros cinco puestos dentro de los mejores registros.

El hecho de que Lamine Yamal haya encontrado su mejor forma es una excelente noticia para el Barcelona, a quienes en verano pasado prometió que se encargaría de alcanzar la anhelada sexta Champions League. "Cumpliré mi promesa, la traeré a Barcelona".

Así mismo, llegará en forma idónea a la Copa del Mundo 2026, la que será su primera justa mundialista, comandando a la Selección de España, la cual se perfila como seria candidata para alcanzar la segunda estrella.

Fuente: Tribuna del Yaqui