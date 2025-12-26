Ligamayorista mexicano se despide de la LAMP y reforzará a un equipo en Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana.- Tuvieron que pasar poco más de siete años para que el ligamayorista mexicano José Urquidy regresara a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), y lo hizo de gran manera, convirtiéndose en el referente de la rotación abridora de los Venados de Mazatlán.

Debido al gran nivel mostrado en la presente campaña y la eminente eliminación de los porteños, el sinaloense seguirá teniendo actividad este invierno, pero ahora en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana, ya que este viernes 26 de diciembre fue confirmado como el flamante refuerzo de los Leones del Escogido.

La noticia fue confirmada por el propio gerente general del club, que este sábado comenzará su paso por los playoffs. "La llegada de (José) Urquidy nos da un brazo probado, con experiencia en los escenarios más exigentes. Su temple, control y conocimiento del juego fortalecen nuestra rotación desde el principio del Round Robin y confiamos en que tendrá un gran impacto", informó Carlos Peña.

¡José Urquidy es un león!uD83EuDD81uD83DuDD25

El lanzador mexicano llega a reforzar a los CAMPEONES. uD83CuDFC6



Todos los detalles en https://t.co/jYZYUCZ8R4. uD83DuDCBB pic.twitter.com/8fwETG1DWH — uD835uDC04uD835uDC2CuD835uDC1CuD835uDC28uD835uDC20uD835uDC22uD835uDC1DuD835uDC28 uD835uDC01uD835uDC1AuD835uDC2CuD835uDC1EuD835uDC1BuD835uDC1AuD835uDC25uD835uDC25 uD835uDC02uD835uDC25uD835uDC2EuD835uDC1B (@EscogidoBBClub) December 26, 2025

El mazatleco estaría viajando este mismo viernes a República Dominicana, para hacer su debut el fin de semana con los Leones del Escogido, en una movida que le permita seguir teniendo actividad y levantar la mano para convertirse en el brazo estelar de la rotación de México en el Clásico Mundial y también ser visto por las organizaciones de la MLB.

"Fue una experiencia muy bonita. Venir aquí y tomar la decisión de jugar, de competir, fue algo muy bien tomado. Me voy contento de haber compartido en Mazatlán con mi familia y mis amigos; espero estar de regreso en próximas campañas", declaró José Urquidy en entrevista para los medios.

El mexicano fue uno de los mejores en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que en 33 entradas, acumuló una efectividad de 1.09 con WHIP de 0.84 y 35 chocolates, despidiéndose con una 3-1, cifras que le permitieron también ser reconocido como el Pitcher de la Semana.

uD83DuDEA8 José UrquidyuD83CuDDF2uD83CuDDFD jugará en República Dominicana en búsqueda de firmar en Grandes Ligas.



Video cortesía de @venadosbase. pic.twitter.com/IVR0fKUs8J — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) December 26, 2025

Cabe destacar que José Urquidy tuvo un paso brillante en la MLB, donde cuenta con un título de Serie Mundial en 2019, cuando vestía los colores de los Houston Astros, y este año tuvo una breve aparición en el Big Show con los Detroit Tigers.

Fuente. Tribuna del Yaqui